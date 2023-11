Haber: Mert Osman Erman

Ünlü video oyun tasarımcısı Shigeru Miyamoto ve Spider-Man üçlemesinin yapımcısı Avi Arad, filmi birlikte üretecek ve The Maze Runner'ın yönetmeni Wes Ball da bu projeyi yönetecek.

Şu ana kadar filmde hangi oyuncuların yer alacağı veya film hakkında hangi hikaye anlatılacağına dair bir bilgi bulunmuyor.

Nintendo'nun Japon hesabından paylaşılan bir gönderide, Mr. Miyamoto, uzun bir süredir Arad ile bu film üzerinde çalıştığını açıkladı. Film çalışmasının başladığını ve Nintendo'nun üretimde büyük rol oynadığını belirtti.

Miyamoto, hayranlarına "Tamamlanması zaman alacak, ama umarım onu izlemeyi dört gözle beklersiniz" dedi.

The Legend of Zelda, 1986'da çıkış yaptığından bu yana yaklaşık 150 milyon kopya satarak Super Mario'dan sonra Nintendo'nun en başarılı ikinci serisidir.

Son sürümü olan The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, geçen Mayıs ayında piyasaya sürüldüğünde sadece üç günde 10 milyon kopya satarak tüm zamanların en hızlı satan Zelda oyunu oldu. Önceki oyun olan Breath of the Wild ise serinin en çok satan oyunu olarak kabul ediliyor ve tahmini olarak 30 milyon kopya sattı.

Yaklaşan film, oyun filmleri için bir yeniden canlanma döneminde geliyor. Daha önce neredeyse garantili bir şekilde başarısız olacakları düşünülen oyun uyarlaması filmler, 90'larda popüler video oyunları olan Super Mario Bros ve Mortal Kombat gibi filmler eleştirel ve ticari başarısızlıklar olarak hatırlanıyordu.

Ancak Nintendo'nun yıldızlarla dolu Super Mario Bros Filmi, bu yılın başlarında yayınlandığında tüm zamanların en çok hasılat yapan animasyon filmlerinden biri haline geldi ve gişede 1 milyar doların üzerinde kazandı.

Mario en başarılı olanıydı, ancak tek örnek değil. Sega'nın Sonic the Hedgehog'unun başrollerini Jim Carrey, Ben Schwartz ve James Marsden paylaştı ve yüz milyonlarca dolarlık gişe hasılatı elde etti. Nintendo'nun Detective Pikachu'su, başrolde Ryan Reynolds'ın yer aldığı başarılı bir gişe filmi oldu.

Bu filmlerin başarısı, Nintendo'yu bir kez daha sinema dünyasına adım atmaya teşvik etmiş olabilir, ve deneyimli yapımcı Avi Arad bu projenin başında yer alacak.

Arad, 2002'den bu yana Spider-Man filmlerinin çoğundan sorumluydu ve önceden Marvel Stüdyoları'nı yönetmişti. Ayrıca video oyunlarında da güçlü bir geçmişe sahiptir; 2022'de Tom Holland'ın başrolünü oynadığı ve çok popüler bir video oyun serisine dayanan Uncharted filmini üretmiş ve gişede 400 milyon dolar kazanmıştır.

Bu, Zelda'nın bir film yapma girişimi olacak, ancak bu seri daha önce 1989'da bir animasyon TV dizisine sahipti. 2015 yılında Netflix'in yeni bir Zelda dizisi geliştirmeyi düşündüğü söylentileri dolaştı, ancak hiçbir şey yayınlanmadı.