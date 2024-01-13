Haber: Damla Oya Erman

Şubat 2022'de Starbucks, Memphis, Tennessee'de sendika kurma çabası içinde olan yedi çalışanını işten çıkardı. Şirket sözcüsü, çalışanların sendika oluşturma çabalarının bir parçası olarak medya mensuplarını mağazaya geç saatte almasının ardından ciddi güvenlik ihlalleri nedeniyle işten çıkarıldıklarını söyledi.

Ulusal İş İnceleme Kurulu (NLRB), Starbucks'ın "Memphis 7" adlı çalışanlarını haksız yere işten çıkardığına dair bir mahkemeye başvurdu. Ağustos 2022'de bir federal hakim, NLRB'nin, çalışanların tekrar işe alınmaları gerektiğini söyleyerek haklı buldu. Starbucks itiraz etti ve Cuma günü Yüksek Mahkeme'nin davayı inceleyeceğini açıkladı.

Bu karar, Starbucks'a karşı son yıllardaki anti-sendikalaşma çabalarındaki bir dizi karardan sadece biri. İlk Starbucks şubesi 2021'in sonlarında sendikalaşmaya oy verdi. O zamandan beri Starbucks, genellikle NLRB ve mahkeme davalarıyla sonuçlanan sendikalaşma çabalarına karşı mücadele etti.

Geçen yıl bir NLRB hakimi, şirketin Buffalo'daki veya çevresindeki yerlerde sendikalaşma çabalarına dahil olan ve işten çıkarılan bir dizi işçiyi yeniden işe alması gerektiğini söyledi. O dava da, hakim şirketin sendikalaşma çabalarına dahil olan çalışanlarla ilişkilerinde "ağır ve yaygın kötü davranışlar" sergilediğini belirtti. Starbucks, bu karara itiraz ediyor.

Başka bir durumda ise başka bir NLRB hakimi, geçen yıl Starbucks'ın yalnızca sendika üyesi olmayan çalışanlara maaş artışı ve yeni avantajlar sunduğunda federal iş yasasını ihlal ettiğini belirledi.

Starbucks, "Yüksek Mahkemenin, tüm ABD işverenleri için oyun alanını düzleştirmek için talebimizi düşünmeye karar verdiği için memnunuz," dedi. Mahkemeye, mahkemelerin NLRB kararlarını verirken farklı standartlar kullandığını ve aynı standardın kullanılması gerektiğini savunuyor.

Ancak Starbucks Workers United adlı çalışan sendikası, şirketin eylemlerini "yasadışı sendika yıkımı" olarak nitelendirdi.

Sendika, "Şüphesiz ki Starbucks, Memphis'teki işçileri bir sendika kurdukları için federal yasayı çiğnemiştir," dedi. "Mahkeme bu karara vardı ve karar, ulusun en muhafazakâr mahkemelerinden biri tarafından onaylandı."

Starbucks'ın web sitesindeki önceki bir yazıda, bir üçüncü taraf değerlendirmesinin "Starbucks'ın 'anti-sendika oyun kitabı'na sahip olmadığına veya kullanmadığına dair hiçbir kanıt olmadığını" gösterdiği belirtiliyor. Şirketin, Starbucks'ın ortaklarına sendika oluşturma haklarına saygı gösterdiğini ve adil bir şekilde yapılan seçimler aracılığıyla kolektif olarak organize olma haklarına saygı gösterdiğini teyit ettiği ifade ediliyor.