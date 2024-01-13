Haber: Damla Oya Erman

33 yaşındaki oyuncu, E! News muhabiri Keltie Knight'a yaptığı açıklamada, "Bu çok stresli, eğlenmiyorsunuz," dedi ve düğünlerin katılımcıları için gerçekten zorlayıcı olabileceğini söyledi.

Lawrence, "Baktım ve Bob'u gördüm - kimseyi tanımayan birini - ve biraz amaçsızca dolanıyordu," dedi. "Ve hemen şunu düşündüm: 'Hayır. Bu, o burada olmak istemiyor. Onu burada istemem.'"

Düğün provası yemeğine davet ettiği De Niro'nun kendisini rahatsız hissettiğini fark edince, ona gitmesini söylediğini belirtti. Lawrence, "Yanına gidip fısıldadım, 'Eve git' dedim," şeklinde konuştu. "Ve sonra o gitti ve bu beni gerçekten rahatlattı."

Lawrence ve De Niro, "Silver Linings Playbook" (2012), "American Hustle" (2013) ve "Joy" (2015) filmlerinde birlikte rol aldılar.

Oyuncu ayrıca düğün günüyle ilgili endişelerini hatırlayarak, "ve tüm arkadaşlarım yalan söylüyordu - 'Kimse üşümüyor, her şey yolunda, her şey yolunda' diyorlardı," dedi. "Ve annem, 'Orası dondurucu, büyükannen neredeyse ölüyordu' dedi."

Jennifer Lawrence, sanat galerisi sahibi Cooke Maroney ile 2019'da evlenmiş ve çiftin Şubat 2022'de Cy adında bir oğulları olmuştur.