Haber: Damla Oya Erman

Miseno, Roma döneminde Misenus'un (Hector'un arkadaşı ve Aeneas'ın trompetçisi) adını taşıyan büyük bir liman olarak bilinirdi. Daha sonra, Roma İmparatorluğu'nun en üst filosu olan Classis Misenensis için ana liman görevi gördü.

MS 79'daki Vezüv Yanardağı patlamasının yaşandığı dönemde, bu bölgede deniz filosunun başında bulunan Plinius the Elder, bu olay sırasında Misenum'da görev yapıyordu.

Son yapılan kazılar, MS 1. yüzyıla tarihlenen bir villa kompleksi ortaya çıkardı. Arkeologlar, bu kompleksin, Plinius the Elder'ın ikamet ettiği yer olabileceğini düşünüyor; ancak şu anda bu sadece bir tahmindir.

Villa, farklı inşa dönemlerine ait 10 geniş odaya sahiptir ve opus reticulatum duvarlarıyla dikkat çeker. Bu duvarlar, tuff adı verilen elmas şeklindeki tuğlalardan yapılmış bir Roma tuğla işçiliği formunu temsil eder.

Kompleks, sahilden başlayıp kumsala kadar uzanmakta, ancak yerel volkanik bradiseismik faaliyet nedeniyle bazı bölümler şu anda kısmen sular altında kalmış gibi görünmektedir.