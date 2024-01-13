Haber: Damla Oya Erman

Grammy ödüllü sanatçının bu yeni çalışması, dinleyicilere oldukça belirgin bir mesaj iletiyor.

Christian Breslauer tarafından yönetilen müzik videosunda, Grande, dansçılarıyla birlikte performans sergilerken bir grup bıkkın eleştirmenle yüzleşiyor. Performans öncesinde eleştirmenler, şarkıcının saç ponponunun "birkaç santimetre daha yüksek" olduğu dönemi tercih ettiklerini belirterek dedikodu yaparken görülüyor.

Videoda, eleştirmenler, Grande ve dansçılarının heykelleri ile dolu bir alanda karşılanıyor. Grande, şapka içinde sahneye çıkarak (Madonna'nın "Vogue"undan ilham alınmış bir tarzda) seyirciye şarkı söylüyor ve dans ediyor.

Şarkının dikkat çeken sözleri, genel medya ve sosyal medyadaki dedikodulara karşı açıkça bir gönderme içeriyor: "Şimdi senin ne düşündüğünü umursamaktan vazgeçtim / Hayır, senin kendi yansıtmanın altında gizlenmeyeceğim veya en gerçek yaşamımı değiştirmeyeceğim / Gel hadi rujunu sür / (Sana kimse bir şey söyleyemez)."

Grande, şarkıda açıkça "zamanını" ve enerjisini "koruduğunu" belirterek, "vücudum hakkında yorum yapma, cevap verme / senin işin senin, benimki benim" diyor.

Bu şarkı, Grande'ın "Eternal Sunshine" adlı yedinci albümünün ilk single'ı olarak karşımıza çıkıyor.

Eylül ayında, Grande, iki yıllık eşi Dalton Gomez'den "uzlaşılamaz farklar" nedeniyle boşanma davası açmıştı.

Ayrıca, şarkıcı ve aktris, Broadway müzikali "Wicked"ın sinema uyarlamasında Cynthia Erivo ile birlikte Glinda karakterini canlandırmaya hazırlanıyor.