Haber: Mert Osman Erman

Patlama, devlete ait RIA Novosti haber ajansına göre büyük bir yangına neden oldu. Yangının kontrol altına alındığı ve yaralanma raporlarının olmadığı belirtildi.

Yangının nedeni bilinmiyor, ancak yerel medya, bölgede insansız hava araçlarının görüldüğünü bildirdi.

Rusya ve Ukrayna, mevcut çatışmada dronları kullanmışlardır. Ukrayna genellikle böyle saldırıları kabul etmez.

Rusya, neredeyse iki yıl önce Ukrayna'ya karşı tam ölçekli bir saldırı başlattı, ancak son aylarda pek ilerleme kaydetmedi.

Pazar günü, Rus kontrolündeki Doğu Ukrayna'nın Donetsk şehrinde topçu saldırısında 13 kişi öldü ve 10 kişi yaralandı, şehrin Rus tarafından atanan belediye başkanı Alexei Kulemzin açıkladı. Kiev bu saldırıya da yorum yapmadı.

St. Petersburg yakınlarındaki pazar günüki patlamayla ilgili olarak bölgesel vali Alexander Drozdenko, gaz üreticisi Novatek'in Ust-Luga'daki terminalindeki olaydan sonra bir "yüksek alarm durumu" olduğunu söyledi. Büyük bir yangını gösteren bir video paylaştı.

Rus haber kaynağı Shot, Ust-Luga'da bir dronun duyulduğunu ve ardından birkaç patlama yaşandığını söyleyen yerel sakinlere atıfta bulunarak aktardı. St. Petersburg merkezli bir haber kaynağı olan Fontanka, yangın çıkmadan önce şehre doğru en az iki dronun görüldüğünü belirtti.

Yangının olduğu bölgede üç büyük uluslararası tanker olduğu ancak bunlara herhangi bir zarar rapor edilmediği belirtildi.

BBC, olanların ayrıntılarını doğrulamadı ve Ukrayna yetkililerinden herhangi bir yorum yapılmadı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Cumartesi gecesi Ukrayna'ya sınır olan Smolensk bölgesinde üç Ukrayna dronunu vurduğunu söyledi. Daha önce Tula ve Oryo'nun üzerindeki dronları vurduğunu belirtmişti.

Ölü veya yaralıya dair raporlar bulunmamaktadır.

Rusya ve Ukrayna, birbirlerinin enerji altyapısını hedef alıyor ve Cuma günü Rusya'nın güneybatısındaki Bryansk'ta bir petrol deposunda yangın çıktı; Moskova bunu Ukrayna'nın bir dron saldırısına bağladı.

Bu, St. Petersburg'daki önemli bir petrol yükleme terminaline yönelik bir saldırının ardından bir gün geldi.

Perşembe günü Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Bakhmut şehrine yakın bir köyü ele geçirdiğini iddia etti. Kiev bu iddiayı doğrulamadı.

Ukrayna, ordusunun ciddi mühimmat eksikliğiyle karşı karşıya olduğunu defalarca uyarıda bulundu, ancak bu yıl içinde bir milyon drone üretme hedefini belirledi.