Haber: Mert Osman Erman

Bu yıl tatil, Gazze'deki savaş ve Ermeni Mahallesi'nde büyük bir arazi anlaşmasının hayatta kalma tehdidi nedeniyle gölgede kaldı.

Birçoğu, kilisenin otoparkında bir çadırda oturma eylemine katılarak sıradışı bir şekilde geçirdi, ki bu, tarihi Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir'in Ermeni Mahallesi'nde tehlikede olan büyük bir arazinin parçasıdır.

Seramik sanatçısı dönüşmüş aktivist Setrag Balian, "Bu yasa dışı, hain arazi anlaşması aslında bizi bir araya getirdi" diyor.

Ermeniler, varlıklarını 4. yüzyıla kadar Kutsal Şehir'de izliyorlar. 2.000 kişilik topluluk, büyük, parke taşlı St James Manastırı'nın bileşiminde yaşar.

Geçmişte, genellikle siyasi farklılıklar ve aile kavgaları tarafından bölündüler ve kilise liderleri arasında, birçok kişi için işveren ve ev sahibi olan, çatışmalar oldu.

Ancak iki ay boyunca, yerel Ermeniler ve rahipler, gelişmenin ilerlemesini engellemek için burada, çadırın etrafında, gece-gündüz kalmışlardır. Burada yerel halk yemek yer ve Ermeni bayraklarıyla süslenmiş geçici bir barikatın arkasında nöbet tutarak vardiya çalışır.

Beraber, yüklenici firmalar, buldozerlerle saldırılar, silahlı yerleşimciler ve maskeli haydutlar tarafından püskürttüklerini söylüyorlar. Setrag, "Bu anlaşma ile her şey tehlikeye girdi. Haklarımızı almak ve buradaki varlığımızı ve hayatlarımızı tehlikeye atmak isteyen herkese karşı duracağız ve haklarımızı sonuna kadar savunacağız" diyor.

Nisan ayında, Ermeni Patriği ile Yahudi asıllı Avustralyalı-İsrailli bir geliştirici arasında gizlice imzalanan 2021 sözleşmesi hakkında gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Bu sözleşme, Cow's Garden olarak bilinen bir alanda lüks bir otel inşa etmek ve işletmek üzere Xana Gardens adlı yeni bir şirkete 98 yıllık bir kira verdi.

Anlaşma, Eski Şehir'in güneybatı köşesinin surlarına bitişik, Old City'in yüzde 25'ini oluşturan Ermeni Mahallesi'ndeki 11,500 metrekarelik bir arazi üzerine uzanıyordu. Bu, otoparkı, bazı kilise binalarını ve beş Ermeni ailesinin evlerini içeriyor.

Yeri Mount Zion'da bulunmaktadır ve büyük dini öneme sahiptir ve son derece değerli bir gayrimenkuldür, ancak geliştirici tarafından ödenmesi gereken yıllık ücret sadece 300.000 dolar (£237.000) idi.

Yerel halkın şiddetli protestoları ve Ürdün ve Filistin Yönetimi'nin anlaşmadaki rolü nedeniyle patriğin tanınmasını geri çekme kararı almasının ardından, Kilise'nin sözleşmeyi iptal etmesi için baskı arttı.

Bu sırada, bir uluslararası Ermeni avukat ekibi gelerek soruşturma yapmış ve tavsiyelerde bulunmuştur.

Patrik, güvendiği bir rahip tarafından aldatıldığını iddia etti ve bu rahip daha sonra rahip unvanından alındı. Sonunda, sözleşmeyi iptal etme formalitesini ekim ayında açıkladı.

Bu noktada, Ermeniler ve geliştirici temsilcileri arasındaki gerginlikler - kişisel otoparkı zorla ele geçiren işçileri bulunduran - doğrudan çatışmalara dönüşmeye başladı.

İsrailli buldozerler çekişmeli alanda yıkıma başlamak için geldiğinde, Ermeniler engellemek için koştu. Bir sonraki ay, geliştirici birkaç silahlı adamla geldiğinde gözdağı iddiaları vardı.

Protesto çadırı kurulduktan sonra yapılan diğer girişimler de geldi. En şiddetli olanı geçen aydı, maskeli adamlar otoparka gelip sopalarla insanları dövdü ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Rahip Diran Hagopian, olayları Facebook Live üzerinden yayınladı.

Daha önce bilinen Yahudi yerleşimcilerin saldırılara karıştığı gibi diğer kanıtlarla birlikte, güçlü bir yerleşimci örgütünün arazi ele geçirme girişimine dahil olduğuna dair uzun süredir süregelen şüpheler arttı.

1967 Orta Doğu Savaşı'nda Kudüs'ün Eski Şehir ve kutsal yerlerini Ürdün'den ele geçirdiğinden beri, İsrail'deki ve yurtdışındaki Yahudi yatırımcılar, işgal altındaki Doğu Kudüs üzerindeki kontrolü pekiştirmek için mülk satın almayı arzu etmiştir.

Filistinliler, bu şehir bölümünü umut ettikleri gelecekteki devletlerinin başkenti olarak görmektedir. Yahudi İsrailliler ise şehrin tamamını ebedi, bölünmemiş başkentleri olarak görüyorlar.

İsrail-Palestine çatışmasına odaklanan ve Kudüs'ün çeşitliliğini destekleyen İsrail merkezli bir kar amacı gütmeyen kuruluş olan Ir Amim'in araştırmacıları, Ermeni Mahallesi'ndeki gelişmelerden endişe duyuyor.

Aviv Tatarksy, "Bu, duyarlı yerlere yakın" diyor. "Bu bölgede bir yerleşim yaratmak, aslında Eski Şehir'i tamamen Yahudileştirmek isteyen yerleşimci örgütlerin çok uzak hedeflerinin bir parçası."

İşgal altındaki topraklarda inşa edilen yerleşim yerleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı olarak görülüyor, ancak İsrail bunun aksini iddia ediyor.

BBC, Xana Gardens'ın arkasındaki geliştiriciyle birkaç kez iletişime geçti ancak geri dönüş almadı.

Şimdi iptal edilen Amerikalı rahip Baret Yeretsian, geçen yıl St James Manastırı'ndan ayrılırken, İsrailli polis tarafından yardım edilerek, bir kalabalık tarafından "ihanetçi" diye bağırılarak çevrelendi, Güney Kaliforniya'ya taşınmadan önce.

O zamandan beri gazetecilere, geliştiricinin siyasi veya ideolojik bir ajandasının olmadığını, bu tür suçlamaların Yahudi kimliğine dayalı "propaganda" olduğunu söyledi.

Ermeni Kilisesi, Şuğul'un Cows' Garden için olan sözleşmesinin geçerliliğini sorgulamak için İsrail mahkemelerinde harekete geçti.

Geçen hafta parlak ışıklı bir Noel ağacının etrafında toplanan yerel halk, kararlı kaldı ancak hukuki mücadelelerinin kolayca yıllar alabileceğinin farkındaydılar. Bu sırada girişimlerin durdurulup durdurulamayacağı görmek için zaman içinde görülecek.