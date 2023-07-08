Nezuk

En az 8 bin 372 Boşnak sivilin Sırp birlikleri tarafından acımasızca öldürüldüğü soykırımın 28'inci yılı anma etkinlikleri kapsamında, bu yıl 19'uncusu düzenlenen yürüyüşe katılan 3 binden fazla kişi, Nezuk kasabasından hareket etti.

Yürüyüşe katılan 17 yaşındaki Neval Kaukovic,geçen yıl da katıldığını ifade ederek soykırımın unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini söyledi.

Tesanj kentinden gelen Enes Rosa da 4'üncü kez yürüyüşe katıldığını belirterek "Yol boyunca o dönem insanların neler yaşadığı anlatılıyor. Kelimelerle anlatılmaz. İlerledikçe toplu mezarları da görüyorsunuz. Ama en zoru evlatlarını, sevdiklerini kaybeden annelerin sizi karşılaması oluyor." dedi.

Yürüyüşe 19 yıldır katılan Enver Migalo da 2005'te ilk katıldığında herkesin ağladığını söyleyerek "Soykırım kurbanlarının çektiği acıları dinlemek, görmek, hissetmek tarifsiz bir his." diye konuştu.

Etkinliğe 12 yaşındaki kızı ile katılan Elvir Durakovic, Srebrenitsalı olduğunu kaydederek "Savaşta 7 yaşındaydım ve annemle güvenli bölgeye ulaşabildim. Babam ve amcalarım öldürüldü." dedi.

Kızı Merisa Durakovic de ilk kez 7 yaşında yürüyüşe katıldığını söyleyerek "Yürümek zor gelmiyor. Soykırım kurbanlarını anmak için yürüyorum." ifadesini kullandı.

Yürüyüşe, bu yıl da Türkiye dahil birçok ülkeden katılımın olduğu ifade edildi.

Katılımcılar 3 gün boyunca 100 kilometre yürüyecek

Halk arasında "ölüm yolu" olarak da nitelendirilen orman yolunda 3 gün boyunca devam edecek yürüyüş kapsamında katılımcılar yaklaşık 100 kilometre yürüyecek.

"Barış Yürüyüşü", katılımcıların 10 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşmasıyla son bulacak.

Yürüyüşün ilk gününde katılımcılar 30 kilometrelik yolun ardından ilk olarak Liplje Kampı'na ulaşacak. Kampta konaklayacak katılımcılara burada, soykırımdan kurtulan Boşnak siviller yaşadıkları tecrübeleri aktarırken, yürüyüşün ikinci gününde katılımcılar birçok toplu mezarın bulunduğu Kamenica bölgesi üzerinden Mravinjci'ye ulaşacak.

Katılımcılar ikinci gece konaklayacakları Mravinjci'ye ulaşmak için 35 kilometre yürüyecek.

Yürüyüşün üçüncü ve son gününde ise katılımcılar Mravinjci'den hareket ederek 1000'e yakın Boşnak'ın öldürüldüğü Kamenicko Brdo'ya ulaşacak.

Buljim üzerinde yürümeye devam edecek katılımcılar akşam saatlerinde soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'na gelerek güzergahı tamamlamış olacak.

Bu yılki törenlerde 30 soykırım kurbanı defnedilecek

Bu yıl 11 Temmuz'da düzenlenecek anma ve cenaze töreninde 30 soykırım kurbanı daha toprağa verilecek.

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 721 soykırım kurbanının mezarı bulunurken bu sayı, 11 Temmuz'da 6 bin 751'e yükselecek.

AA