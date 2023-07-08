Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda iç savaşın sürdüğü ülkeye sadece Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babülhava Sınır Kapısı'ndan insani yardımları giriyor.

İdlib'e İnsani yardımların girmesini öngören mekanizma 10 Temmuz'da doluyor. Süresi dolacak mekanizmanın yenilenme kararı, Rusya ve Çin tarafından onaylanmadığı durumda İdlib'de yaşayan milyonlarca sivil, bir kez daha açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

BM, Suriye'ye uluslararası yardımların yapılmasına imkan tanıyan BMGK kararlarının yetkilendirdiği mekanizmayla 2014'ten bu yana milyonlarca kişiye ulaşıyor.

"İnsani yardımlar kesilirse felaket olur"

Tıh Kampı Müdürü Abdüsselam el-Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamp sakinlerinin her yıl gündeme gelen Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan gelen BM yardımlarının durdurulmasından endişe duyduklarını söyledi.

Çadır kamplarda yaşayan yerinden edilenlerin geçim kaynaklarının siyasi bir dosyaya dönüştürmesinden derin üzüntü duyduklarını ifade eden Yusuf, "Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan insani yardımlar kesilirse felaket olur." dedi.

Bu sınır kapısını, bölge halkının can damarı olarak niteleyen Yusuf, "Yardım kapısı kapanırsa çadırlarda yaşayan siviller hastalanacak. Çocuklar okullarını terk edecek. İntihar vakaları olacak. Bölge halkını olumsuz etkileyecek." şeklinde konuştu.

"Gelen yardımlarla yaşıyoruz"

Kamp sakinlerden Yusuf Ceddu da iş imkanı bulunmadığı için tek ümitlerinin bu sınır kapısından gelen insani yardımlar olduğunu söyledi.

Sınır kapısını yardımlara kapatmanın sivilleri ölüme terk etmek anlamına geldiğini belirten Ceddu, "Cilvegözü Sınır Kapısı, vücudumuzun can damarı, bu damar durursa ölürüz. Su, ilaç, hastane gereksinimleri buradan geliyor. Gelen yardımlarla yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan gelen yardımların kesilmesi halinde "felaket" olacağını belirten Abdurrahman el-Arif de bölgede hayat pahalılığının yüksek olduğunu, iş imkanları bulunmadığı için çadırlarda yaşayan sivillerin umutlarını gelecek olan yardımlara bağladığını söyledi.

Arif, "Bölge halkı sınırdan gelen ilaç, gıda kolisi gibi yardımlara umut bağladı." dedi.

Tıh Kampı sakinlerinden İbrahim Eid de Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan kamplara gelen ilaç ve gıda gibi insani yardımların kesilmesinin "felaket" olacağını, insanların ölümüne yol açacağını dile getirdi.

BM'nin Suriye'ye sınır ötesi insani yardımları

BM Güvenlik Konseyinin 2014'te kabul ettiği karara göre, Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyor.

Suriye'ye Irak ve Ürdün'ün yanı sıra Türkiye'deki iki sınır kapısından insani yardım gönderilmesini öngören karar tasarısı, sonraki yıllarda Rusya ve Çin'in itirazları üzerine sınırlandırıldı.

Halihazırda yalnızca Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babülhava Sınır Kapısı üzerinden gıda ve ilaç yardımı ulaştırılıyor. Özellikle zorla yerinden edilerek Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e sığınan halk, bu insani yardımlara bel bağlıyor.

AA