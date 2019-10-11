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TSYD İzmir'den 5'inci voleybol şöleni

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin geleneksel hale getirdiği Ci Group 5'inci TSYD İzmir Erkekler Voleybol Turnuvası, 17-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

TSYD İzmir'den 5'inci voleybol şöleni

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin geleneksel hale getirdiği Ci Group 5'inci TSYD İzmir Erkekler Voleybol Turnuvası, 17-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

11 Ekim 2019 Cuma 12:15
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TSYD İzmir'den 5'inci voleybol şöleni

İZMİR - Efeler Ligi'nde mücadele eden 4 takımın ter dökeceği Alsancak Atatürk Voleybol Salonu'ndaki turnuvada Arkasspor, Galatasaray, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor yer alacak. Organizasyonla ilgili Güzelbahçe'de düzenlenen basın toplantına TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, şube yönetimi, TSYD Genel Merkezi yöneticileri Nuri İmre ve Suavi Yardımoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Hakan Gürsu, turnuva ana sponsoru Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, turnuvanın destekçilerinden Firuz Özçekici ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Temsilcisi Emre Şahin katıldı.

TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, dernek yönetimine geldiklerinden bu yana ciddi faaliyetler yürüttüklerini belirterek, "Her şeye rağmen futbol ve voleybol turnuvalarımızı sürdürerek geleneksel hale getirdik. Turnuvamız voleybol camiasının da benimsediği bir organizasyon oldu. Sağ olsun geçen yıl olduğu gibi Cihan Aktaş, bu yıl da hiç düşünmeden sponsorluk teklifimizi kabul etti. İzmir sporuna ciddi katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Bu turnuva İzmir'in bir markası oldu. Gelecek yıl yalnızca erkeklerde değil, kadınlarda da bir voleybol turnuvası yapmak istiyoruz" dedi. Başkan Okumuş, turnuva sponsorları Cihan Aktaş ve Firuz Özçekici'ye birer plaket verdi.

17 Ekim'deki Galatasaray-Bursa BŞB maçıyla başlayacak turnuvanın programı şöyle:



17 Ekim Perşembe:

14.00 Galatasaray-Bursa BŞB

16.00 Arkasspor-İstanbul BŞB



18 Ekim Cuma:

14.00 İstanbul BŞB-Galatasaray

16.00 Bursa BŞB-Arkasspor



19 Ekim Cumartesi:

13.00 Arkasspor-Galatasaray

15.00 Bursa BŞB-İstanbul BŞB

 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Spor Yazarları Derneği5inci Voleybol şöleniİzmir
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