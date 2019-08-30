Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96718
ALTIN
286.364
DOLAR
5.8180
STERLİN
7.0863
EURO
6.4252
Yapay zekanın sınırları belirlenmeli
Yapay zekanın sınırları belirlenmeli
Kekova yerli ve yabancı turistin ilgi odağı
Kekova yerli ve yabancı turistin...
Trabzonspor’da Avrupa sevinci
Trabzonspor’da Avrupa sevinci
“Yüz gençleştirme kişiye özgü olmalı”
“Yüz gençleştirme kişiye özgü olmalı”
Fatih Terim'den kura değerlendirmesi
Fatih Terim'den kura değerlendirmesi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Trabzonspor’da Avrupa sevinci

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda AEK’i eleyen Trabzonspor’da, gruplara yükselmenin sevinci yaşanıyor.

Trabzonspor’da Avrupa sevinci

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda AEK’i eleyen Trabzonspor’da, gruplara yükselmenin sevinci yaşanıyor.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:15
5 Okunma
Trabzonspor’da Avrupa sevinci

TRABZON - 2015-16 sezonundan sonra ilk kez bu yıl katıldığı Avrupa Kupaları’nda 3’üncü eleme turunda Çekya temsilcisi Sparta Prag, ardından da Play-Off turunda Yunanistan ekibi AEK’i eleyerek adını gruplara yazdıran Trabzonspor’da, Avrupa sevinci yaşanıyor. Grup aşamasından Avrupa yolculuğuna devam edecek olan bordo-mavililerde, futbolcular da rövanş karşılaşmasında AEK’e mağlup olmalarına rağmen gruplara kaldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

UĞURCAN VE NWAKAEME MUTLU

Bordo-mavili takımın genç kalecisi Uğurcan Çakır, AEK karşısında kaybederken kazandıklarını belirterek, "Bazen maç kaybederken birçok tecrübe kazanabilirsin. Biz de öyle bir gece yaşadık ve çok şükür gruplara kaldık. Önümüzde çok önemli bir lig maçı var ve bu maçı unutup en hızlı şekilde lig maçına odaklanacağız. Bizi destekleyen bütün taraftarlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullanırken, karşılaşmada sergilediği performans ile alkış alan Anthony Nwakaeme ise, “Harika taraftarımız önünde kazanamadık, takım için çok üzüldük. Ama bu maceraya güzel bir şekilde devam edeceğiz. Destekçilerimize çok teşekkür ederim" diye konuştu.

22 YILLIK ÖZLEM İÇİN GÖZLER FENERBAHÇE MAÇINDA

Bu arada lig ve Avrupa’da yoğun bir fikstürden geçen Trabzonspor’da dün oynanan AEK karşılaşmasının ardından gözler, Pazar günü oynayacağı Fenerbahçe maçına çevrildi. Süper Lig’de çıktığı son 14 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen bordo-mavililer, sarı-lacivertli rakibi ile oynadığı son 22 dış saha maçında 12 mağlubiyet, 10 beraberlik alırken, söz konusu karşılaşmalarda galibiyet sevinci yaşayamadı. Fenerbahçe karşısında İstanbul’da en son 23 Ağustos 1997 tarihinde oynanan karşılaşmada galip gelen Trabzonspor, 1 Eylül Pazar günü konuk olacağı rakibi karşısında 22 yıllık hasretine de son vermeyi arzuluyor.

DHA

Son Güncelleme: 30.08.2019 03:16
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporAvrupa Sevinci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD’nin başkenti Washington’dan Başkan Ali Koç’a özel ziyaret
ABD’nin başkenti Washington’dan Başkan Ali Koç’a özel ziyaret
Adil Gevrek: Forvet bölgesine bir transfer daha olabilir
Adil Gevrek: Forvet bölgesine bir transfer daha olabilir
Fatih Terim'den kura değerlendirmesi
Fatih Terim'den kura değerlendirmesi
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Temennimiz temiz bir lig
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Temennimiz temiz bir lig
Goalball’da hedef Avrupa Şampiyonası
Goalball’da hedef Avrupa Şampiyonası
Göztepe'de Aleksic bitiyor
Göztepe'de Aleksic bitiyor
TDL YARIŞLARI TURU İLE DÜNYADA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYOR 
TDL YARIŞLARI TURU İLE DÜNYADA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYOR 
Mert Çetin: Roma'da herkes bana çok güveniyor
Mert Çetin: Roma'da herkes bana çok güveniyor
Ertuğrul Ersoy, Le Havre'de
Ertuğrul Ersoy, Le Havre'de

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans