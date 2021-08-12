TARİH VE DOĞANIN İÇİNDEKİ MARATON SONA ERDİ

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Türkiye’nin en büyük maraton yarışı olan İznik Ultra Maratonu sona erdi.15 ülkeden bine yakın sporcu iki gün boyunca İznik’in 2500 yıllık tarihi ve eşsiz doğası arasında koştu.

İznik Belediyesi’nin yerelde desteğiyle Türkiye’nin en çok ilgi gören, en büyük patika yarışı “İznik Ultra Maratonu tüm parkurları sona erdi.Parkurlarda yarışmacılar Samanlı ve Katırlı Dağları boyunca orman içlerine girmeden zeytinlik ve tarlalar arasında İznik Gölü’nün etrafında tur attılar. 9. kez düzenlenen yarışlara 15 ülkeden 1000’e yakın sporcu katıldı. Yeni parkurlarda sporcular, 150, 70, 48,32,25 ve 14km’lik doğal parkurları aşarak maceralı bir yarış yaşadı. Etkinlik 5km’lik Unesco Koşusu ve çocuk koşusu ile sona erdi.

Gerçekleşen ödül törenine İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Abdulkerim Baştürk, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Tuncay Doğan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Ömer Sindel, çok sayıda özel firma temsilcileri, yarışmacılar ve aileleri katıldı.

4 MEVSİM BİR ARADA YAŞANDI.

İznik Ultra parkurları %90 toprak yollarda koşuldu. Ayrıca yarış boyunca köylerde 7’den 70’e vatandaşların desteği ve moral alkışları da koşucular farklı bir atmosfer yaşadılar. Yarış parkurlarında güneş altında başlayan maraton kırsal bölgelere girdikçe yerini serin bir havaya,sis ve yağmura bıraktı.Ultra Maraton koşucuları İznik’te Ağustos ayında 4 mevsimi bir arada yaşamış oldular. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ödül törenindeki konuşmasında “Geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla İznik Ultra parkurları sessiz ve hüzünlüydü. Bu yıl tekrar şenlendi. İnşallah önümüzdeki yıllarda da sizleri buralarda görmek istiyoruz. Parkurları koşan tüm yarışmacılarımızı tebrik ediyorum dedi.

150 KM BİRİNCİSİNE AĞIRLIĞINCA ZEYTİN

İznik Ultra Maratonu’nun en uzun parkuru olan 150 km de birinci 20 saat 26 dakika ile Ferhat Semiz oldu. İkinci Ahmet Say üçüncü ise Savaş Lütfi Kara oldu.En uzun parkur olan 150 Km birincisi Ferhat Semiz ağırlığınca zeytinin sahibi oldu. Orhangazi’den başlayarak İznik’te biten 70 km de ise erkeklerde birinci Mahmut Yavuz, kadınlarda birinci Seda Kurtuldu oldu. Narlıca’dan başlayan 55 km de erkeklerden birinci Mestan Turhan, kadınlarda ise birinci Elena Polyakova oldu. Göllüce’den başlayan 35 km de erkekler birincisi Muhammed Ceylani olurken, kadınlar birincisi Pelin Börcek oldu.Yine Göllüce’den başlayan 25 km de erkekler birincisi Vehbi Kurşun olurken kadınlarda ise birinci Penelope Freemanoldu. 14 km Çamdibi Koşusunda erkeklerde birinci Umut Çakmak olurken, kadınlarda birinci Hürmüz Biçer oldu.

İznik merkezde gerçekleşen 5 km Unesco Koşusunda ise erkeklerde birinci Muhammet Orhan olurken, kadınlar birincisi de Tuğce Aydın Yayla oldu. Gerçekleşen çocuk koşusunda ise tüm minikler gönüllerin birincisi olarak ilan edildi.