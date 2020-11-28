MKE Ankaragücü - Trabzonspor: 0-1

16’ncı dakikada Pereira’nın sağ taraftan yaptığı ortada, Nwakaeme ceza sahası dışından bekletmeden vurdu, top kale direğinin yanından auta çıktı.
42’nci dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Abdulkadir Ekuban paslaşmasında, Ekuban’ın şutu yandan auta çıktı.
44’üncü dakikada Alper’in ceza sahası dışından çektiği şut savunmadan sekmesine rağmen kaleci Uğurcan topa sahip oldu.
45+1’inci dakikada Abdulkadir’in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Baker kullandı. Baker Yaklaşık 25 metreden topu kalecinin solundan filelere gönderdi.
48’inci dakikada Pinto’nun pasyla ceza sahası dışında topla buluşan Voca’nın şutu kaleci Uğurcan’da kaldı.
90+2’nci dakikada kullanılan köşe atışında kaleci Uğurcan boşa çıktı. Pazdan kafa ile topu boş kaleye gönderemedi.
Uzatma dakikalarında her iki takımda bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Ankaragücü sahasında Trabzonspor’a 1-0 yenildi.
DHA