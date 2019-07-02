Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100198
ALTIN
254.489
DOLAR
5.6767
STERLİN
7.1570
EURO
6.4108
1.50 Boyundaki dünyaca ünlü yıldız Lil Kim’i Çağla Yanılttı
1.50 Boyundaki dünyaca ünlü yıldız...
'Vajinal deformasyonlar cinsel hayatı olumsuz etkiliyor'
'Vajinal deformasyonlar cinsel hayatı olumsuz...
Dededen toruna 4 kuşaktır bakırcı
Dededen toruna 4 kuşaktır bakırcı
Servet değerindeki köpekleri yetiştirilip yurt dışına satılıyor
Servet değerindeki köpekleri yetiştirilip yurt...
Kayserispor, Hikmet Karaman ile yola devam edecek
Kayserispor, Hikmet Karaman ile yola...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Luigi Datome, üç yıl daha Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko, İtalyan oyuncusu Luigi Datome ile üç yıllık sözleşme yenilendiğini resmi internet sitesinden açıkladı.

Luigi Datome, üç yıl daha Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko, İtalyan oyuncusu Luigi Datome ile üç yıllık sözleşme yenilendiğini resmi internet sitesinden açıkladı.

02 Temmuz 2019 Salı 11:18
6 Okunma
Luigi Datome, üç yıl daha Fenerbahçe Beko'da

İSTANBUL - Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, mücadele edeceği tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyeceği yeni sezon öncesinde kadro yapılanması çalışmalarını sürdürüyor. Ekibimiz, bu kapsamda yapılan anlaşma sonucunda, İtalyan forvetimiz Gigi Datome’nin sözleşmesini üç sezon daha uzatmıştır. Gigi Datome, Fenerbahçe Beko formasını 2021-2022 sezonunun sonuna dek giymeye devam edecektir. Datome, 2015 yazında dahil olduğu Fenerbahçe Ailesi’nin erkek basketbolda elde ettiği tüm başarıların önemli bir parçası olmanın ve büyük Fenerbahçe taraftarıyla güçlü bir sevgi bağı kurmanın yanı sıra, saha içindeki ve saha dışındaki karakteriyle de tüm basketbolseverlerin takdirini kazanmıştır. Bu yeni anlaşmanın kulübümüze ve Gigi Datome’ye hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu nice sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Luigi DatomeFenerbahçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayserispor, Hikmet Karaman ile yola devam edecek
Kayserispor, Hikmet Karaman ile yola devam edecek
Emre Belözoğlu bugün imzalıyor
Emre Belözoğlu bugün imzalıyor
Vedat Muriç belirsizliği son buluyuor
Vedat Muriç belirsizliği son buluyuor
RedBull Car Park Drift Türkiye'de şampiyon Fahimreza Keykhosravi
RedBull Car Park Drift Türkiye'de şampiyon Fahimreza Keykhosravi
93'üncü Gazi Koşusu'nu The Last Romance kazandı
93'üncü Gazi Koşusu'nu The Last Romance kazandı
Tekniği ile milli takıma seçildi!
Tekniği ile milli takıma seçildi!
Altınordu Yiğit Emre ile sözleşme imzaladı
Altınordu Yiğit Emre ile sözleşme imzaladı
Buse Naz Çakıroğlu altın madalya kazandı
Buse Naz Çakıroğlu altın madalya kazandı
Kayserispor'da Erol Bedir güven tazeledi
Kayserispor'da Erol Bedir güven tazeledi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans