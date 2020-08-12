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Konyaspor, İbrahim Sehic ve Muhammet Demir ile anlaştı

İttifak Holding Konyaspor, kaleci İbrahim Sehic ve golcü futbolcu Muhemmet Demir ile anlaşma sağladı. İki oyuncunun da bugün Konya'ya gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:19
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Konyaspor, İbrahim Sehic ve Muhammet Demir ile anlaştı

KONYA - Yeni sezon hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde sürdüren Konyaspor'da iç ve dış transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Yeşil beyazlıların iç transferde sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Uğur Demirok ile yeniden anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Konyaspor, dış transferde ise bu sezon Süper Lig'e çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile mukavelesi biten 31 yaşındaki Boşnak kaleci İbrahim Sehic ile anlaşma sağladı. Konyaspor forvet hattına da güçlendirmek için arayışlarına devam ediyor. Yeşil beyazlıların teknik direktör Bülent Korkmaz'ın raporu doğrultusunda Medipol Başakşehir'in futbolcusu olan Muhammet Demir ile el sıkıştığı öğrenildi. 28 yaşındaki milli golcü geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Gaziantep FK ile çıktığı 23 resmi maçta, 5 kez fileleri havalandırdı.

Her iki oyuncunun da bugün Konya'ya gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İttifak Holding KonyasporKaleci İbrahim SehicGolcü Futbolcu Muhemmet DemirAnlaşma
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