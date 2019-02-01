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"Kazanmamız gereken bir maç"

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Atiker Konyaspor maçına ilişkin yaptığı açıklamada "Son haftalarda çok başarılılar. Kazanmamız gereken bir maç" dedi. Sakho'nun tedavisi için bonservisinin bulunduğu Fransa'nın Rennes Kulübü'ne gittiğini ve tedavisinin orada devam edeceğini kaydeden Aybaba, transfere ilişkin de "Elimizdeki mevcut kadromuzun içerisinde genç ve tecrübeli oyuncularımız var. Onları harekete geçirmek için farklı şeyler düşüneceğiz, planlayacağız" yorumunu yaptı.

"Kazanmamız gereken bir maç"

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Atiker Konyaspor maçına ilişkin yaptığı açıklamada "Son haftalarda çok başarılılar. Kazanmamız gereken bir maç" dedi. Sakho'nun tedavisi için bonservisinin bulunduğu Fransa'nın Rennes Kulübü'ne gittiğini ve tedavisinin orada devam edeceğini kaydeden Aybaba, transfere ilişkin de "Elimizdeki mevcut kadromuzun içerisinde genç ve tecrübeli oyuncularımız var. Onları harekete geçirmek için farklı şeyler düşüneceğiz, planlayacağız" yorumunu yaptı.

01 Şubat 2019 Cuma 17:17
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"Kazanmamız gereken bir maç"

BURSA - Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında 4 Şubat Pazartesi günü sahasında Atiker Konyaspor’u ağırlayacak olan Bursaspor’da bu maçın hazırlıkları devam ederken, teknik direktör Samet Aybaba antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Ciddi bir rakip ile oynayacaklarını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, “Son haftalarda çok başarılılar. Eskiden Aykut hoca çalıştırıyordu, şimdi tekrar döndü, oyuncuları ve şehri tanıyor. Çizgileri yukarıya doğru çıkmaya başladı. Biz de iyi bir takımız. Takım halinde oynadığımız zaman çok mücadele ettiğimizde, temaslı ve coşkulu oynadığımızda gerçekten sahaya yansıttığımız şeyler çok iyi. Oyuncularımızla da az önce onu konuştuk. Kazanmamız gereken bir maç” dedi.

Atiker Konyaspor mücadelesini kazanıp daha üst sıralara yükselmek istediklerini ve hızla bulundukları konumdan uzaklaşma amacında olduklarını belirten Aybaba, “Sabırlı oynayan bir takıma karşı tabii biz nasıl oynayacağımızı planlayacağız. Kazanmak istiyoruz” diye konuştu.

"SAKHO 1-2 HAFTA BİZİMLE BİRLİKTE OLMAYACAK"

Bu önemli mücadelede sakatlığı nedeniyle görev alamayacak olan Diafra Sakho’nun sağlık durumuna ilişkin de bilgiler paylaşan Aybaba, “Sakho’nun sakatlığı var. Bize geldiği takıma dönmek istiyor, orada bir takım tedaviler geçirmek istiyor. Biz de ona mecbur izin verdik çünkü oynayacak durumda değilim diyor. Biz de oyuncunun düşüncesine saygı duyuyoruz, sonuçta doktorların verdiği rapor da var. Büyük ihtimalle 1-2 hafta bizimle birlikte olmayacak” ifadelerini kullandı.

HEDEF İLK 10 ARASINDA YER ALMAK

Ara transfer döneminde rakiplerin çok fazla transfer yapması şeklinde gelen bir soruyu da yanıtlayan Aybaba, “Herkesin kendi ihtiyacına göre yaptığı bir takım hamleler var ama doğru mu değil mi, kendi içlerinde yapacaklar bunun hesaplaşmasını. Ben bu kadar fazla oyuncunun devre arasında takıma çok katkılı olacağına inanmıyorum. Futbol bu, oyuncular gelir belki katkılı olur. Bizim transfer dönemimiz bitti, işimize bakacağız. Elimizdeki mevcut kadromuzun içerisinde genç ve tecrübeli oyuncularımız var. Onları harekete geçirmek için farklı şeyler düşüneceğiz, planlayacağız. Planladığımız gibi, ilk 3 yılın birinci yılını çok keyifli ve iyi bir şekilde ilk 10’un içerisinde bitirerek geçirmek istiyoruz” açıklamalarında bulundu.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Öte yandan öğleden sonra yaptığı çalışmasıyla günün tek antrenmanını gerçekleştiren Bursaspor’da sakatlığı bulunan Diafra Sakho antrenmana katılmazken, hafif sakatlığı bulunan kaleci Okan Kocuk salonda çalıştı. Antrenmanın ilk bölümü keyifli geçerken, oyuncular el topu oynadı. Daha sonra koordinasyon çalışmaları gerçekleştiren yeşil beyazlı ekip, daha sonra taktik çalışarak antrenmanı noktaladı.

Anahtar Kelimeler:
Samat AybabaBursaspor
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