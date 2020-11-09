Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1233
ALTIN
490.206
DOLAR
8.0378
STERLİN
10.6746
EURO
9.5578
Galatasaray milli oyuncularından yoksun çalıştı
Galatasaray milli oyuncularından yoksun çalıştı
“Kan sulandıran bu bitkileri dikkatli tüketin”
“Kan sulandıran bu bitkileri dikkatli...
Dünyanın en iyi dansçısı bu yarışmada seçilecek
Dünyanın en iyi dansçısı bu...
Başakşehir geçen sezonki gibi
Başakşehir geçen sezonki gibi
"Türkiye’nin yüzde 6’sı köpek sahibi"
"Türkiye’nin yüzde 6’sı köpek sahibi"
İş fırsatları için hemen tıkla!

Galatasaray milli oyuncularından yoksun çalıştı

Süper Lig’in 9’uncu haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor’u konuk edecek Galatasaray, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

09 Kasım 2020 Pazartesi 16:18
1 Okunma
Galatasaray milli oyuncularından yoksun çalıştı

İSTANBUL - Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam oynanan Demir Grup Sivasspor maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başlayıp, dar-geniş alanda pas oyunları ile devam etti. Ana bölümde 1’e 1, 2’ye 2 ve 3’e 3 dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları üzerinde durulan antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.  

Milli takımlarından davet alan Ömer Bayram, Kerem Aktürkoğlu, Omar Elbadellaoui, Martin Linnes, Christian Luyindama, Peter Etebo, Sofiane Feghouli ve Ryan Babel ile birlikte ikinci kez baba olan ve izinli olarak Uruguay’a giden Marcelo Saracchi, antrenmanda yer almazken, Radamel Falcao’nun ise tedavisine devam edildi.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigGalatasarayMilli Oyuncular
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başakşehir geçen sezonki gibi
Başakşehir geçen sezonki gibi
Aykut Kocaman yine revaçta
Aykut Kocaman yine revaçta
Demir Grup Sivasspor - Galatasaray: 1-2
Demir Grup Sivasspor - Galatasaray: 1-2
42'nci İstanbul Maratonu start aldı
42'nci İstanbul Maratonu start aldı
Çaykur Rizespor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Çaykur Rizespor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor: 0-2
Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor: 0-2
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oldu
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oldu
Sadece maraton değil!
Sadece maraton değil!
Kasımpaşa - Fraport TAV Antalyaspor: 2 - 2
Kasımpaşa - Fraport TAV Antalyaspor: 2 - 2

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma