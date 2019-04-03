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Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor: 0-0

Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor: 0-0

03 Nisan 2019 Çarşamba 09:18
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Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor: 0-0

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Karşılaşmanın 71'inci dakikasında 10 kişi kalan sarı kırmızılılar, karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

47'nci dakikada Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Luyindama'nın kafa vuruşu az farkla yandan auta çıkı.

60'ıncı dakikada orta sahada topla buluşan Kamara'nın topu sürerek ceza sahasına girer girmez şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

71'inci dakikada orta alanda topu uzaklaştırmak isteyen Luyindama'nın ayağını kontrolsüz şekilde kaldırmasıyla Guilherme yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi pozisyon sonrası Luyindama'ya direkt kırmızı kart gösterdi.

74'üncü dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Diagne'nin rakibini geçtikten sonra çektiği şutta kaleci topa iki hamlede sahip oldu.

Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

LUYINDAMA DERBİDE CEZALI

71'inci dakikada Guilherme'ye yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Christian Luyindama, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Bu hafta sarı kırmızılı takımın ligde oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçında sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek olan Luyindama, maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle ise 28'inci haftada Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynanacak derbide kadroda yer alamayacak.

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ndiaye, Fernando (Dk. 63 Emre Akbaba), Feghouli, Onyekuru (Dk. 83 Sinan), Belhanda, Diagne (Dk. 78 Ahmet)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Fabien, Chebake, Mina, Mustafa, Bülent, Murat, Donald, Aleksic, Adem (Dk. 89 Koulossa), Guilherme (Dk. 79 Ahmed), Ömer (Dk. 57 Kamara) 

KIRMIZI KART: Dk. 71 Luyindama (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Belhanda, Ndiaye (Galatasaray) - Ömer, Guilherme, Aleksic, Mustafa, Mina (Evkur Yeni Malatyaspor)

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayMalatyaspor
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