Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1127
ALTIN
499.272
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7685
EURO
9.6937
Bilim Kurulu üyesinden 'Aspirin' açıklaması!
Bilim Kurulu üyesinden 'Aspirin' açıklaması!
Cumhuriyet Bayramı'nı Ay-yıldızlı bayrak açarak kutladılar
Cumhuriyet Bayramı'nı Ay-yıldızlı bayrak açarak...
FIBA’da forma giyen işitme engelli Çağla dünya tarihine geçti
FIBA’da forma giyen işitme engelli...
Trabzonspor, kötü gidişata son vermek istiyor
Trabzonspor, kötü gidişata son vermek...
İngiltere'den aşı açıklaması!
İngiltere'den aşı açıklaması!
İş fırsatları için hemen tıkla!

FIBA’da forma giyen işitme engelli Çağla dünya tarihine geçti

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncusu Çağla Nur Uzundurukan, FIBA Avrupa Kupalarında forma giyen ilk işitme engelli sporcu olarak dünya tarihine geçti.

29 Ekim 2020 Perşembe 14:15
3 Okunma
FIBA’da forma giyen işitme engelli Çağla dünya tarihine geçti

İZMİT - İzmit Belediyespor’un Macaristan temsilcisi DVTK Miskolc'u 85-68 yenerek Euroleague Women’da gruplara kaldığı maçta takımının formasını giyen ‘İzmitli Peri’ Çağla Nur Uzundurukan, Avrupa kupalarında oynayan ilk işitme engelli sporcu olarak dünya tarihine geçti. Daha önce İzmit Belediyespor ile Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde parkeye çıkarak lig tarihinde bir ilke imza atan Uzundurukan aynı başarıyı Avrupa kupalarında da gösterdi.

“DÜNYADA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİM”

Çağla Nur Uzundurukan, “Sadece Türkiye’de değil, dünyada bir ilki gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Takımımla birlikte Euroleague Woman’da mücadele edeceğim için de ayrıca mutluyum. Ben bir rol modeli olmaktan veya başkalarına ilham vermekten dolayı çok heyecanlıyım. Ligde ve Avrupa yolunda bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

İzmit Belediyespor’un Euroleague Women gruplarında oynayacağı maçlarda forma giymesi halinde, Euroleague’de oynayan ilk işitme engelli sporcu olarak bir başka ilke daha imza atacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmit Belediyespor Kadın Basketbol TakımıÇağla Nur UzundurukanDünya Tarihi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Stjepan Tomas: Gözümüz yukarılarda
Stjepan Tomas: Gözümüz yukarılarda
Cumhuriyet Bayramı'nı Ay-yıldızlı bayrak açarak kutladılar
Cumhuriyet Bayramı'nı Ay-yıldızlı bayrak açarak kutladılar
Trabzonspor, kötü gidişata son vermek istiyor
Trabzonspor, kötü gidişata son vermek istiyor
Tamer Tuna ayrılığını açıkladı
Tamer Tuna ayrılığını açıkladı
Medipol Başakşehir - Paris Saint-Germain: 0-2
Medipol Başakşehir - Paris Saint-Germain: 0-2
Cumhuriyet Kızları Turnuvası’nda Melis Sezer çiftlerde yarı finalde
Cumhuriyet Kızları Turnuvası’nda Melis Sezer çiftlerde yarı finalde
Mehmet Özdilek: Dolu statları sabırsızlıkla bekliyoruz
Mehmet Özdilek: Dolu statları sabırsızlıkla bekliyoruz
VakıfBank ikinci kez Guinness Dünya Rekorları'nda
VakıfBank ikinci kez Guinness Dünya Rekorları'nda
İşitme Engelliler Türkiye Tenis Şampiyonası sona erdi
İşitme Engelliler Türkiye Tenis Şampiyonası sona erdi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma