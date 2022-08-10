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Fenerbahçe tur için Slovacko karşısında

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda 3-0'ın rövanşında Çekya ekibi Slovacko'ya konuk olacak. 

10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:58
Fenerbahçe tur için Slovacko karşısında

Yarın TSİ 20.00'de Uherske Hradiste kentindeki Mestsky Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic düdük çalacak.

Turun ilk maçında evinde gösterdiği performansla Slovacko'yu 3-0 yenen Sarı-lacivertliler, elindeki büyük avantajla rövanş maçından da gelip gelerek adını Play-Off'a yazdırmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Slovacko karşılaşmasından mutlu ayrılması durumunda bir üst turda Avusturya ekibi Austria Wien ile eşleşecek.

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 SAKAT

Fenerbahçe, Slovacko maçında 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli ekipte; Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Nazım Sangare ve Joao Pedro sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

KALEDE ALTAY GÖREV ALACAK

Fenerbahçe'de Slovacko ile oynanan ilk maçta kadroda olmasına rağmen görev alamayan Altay Bayındır, turun rövanşında fileleri koruyacak.

Sakatlığı sona eren ve Süper Lig'in ilk haftasındaki Ümraniyespor maçında görev alan Altay Bayındır, Slovacko karşılaşmasında da kaledeki yerini alacak. Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin'in haricinde yedeklerde yeni transfer İrfan Can Eğribayat da bulunacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Slovacko maçına şu 11'le çıkması bekleniyor:

"Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc, Emre Mor, Serdar Dursun, Lincoln Henrique, Valencia."

LINCOLN HENRIQUE DAMGASI

Sarı-lacivertli ekibin evinde oynadığı turun ilk maçına Lincoln Henrique damgasını vurmuştu. Mücadelenin 17'nci dakikasında Emre Mor'un kaydettiği golün asistini yapan Lincoln Henrique, gol perdesinin aralanmasını sağladı. Dakikalar 45+1'i gösterdiğinde ise sahneye çıkan Brezilyalı futbolcu, takımının ikinci golünü kaydetti. Karşılaşmanın 81'inci dakikasında bir kez daha fileleri sarsan Lincoln, 2 gol 1 asistle müsabakaya damga vuran isim oldu.

JESUS'UN 2 SARI KARTI BULUNUYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Slovacko ile oynanacak rövanş maçı öncesinde 2 sarı kartı bulunuyor. Tecrübeli teknik adam Dinamo Kiev ile oynanan maçtan sonra Kadıköy'deki Slovacko karşılaşmasında da sarı kart görmüştü.

SLOVACKO'DA HOFMANN GÖREV ALAMAYACAK

Çekya ekibi Slovacko'da ise Stanislav Hofmann görev alamayacak. Turun ilk maçında 48'inci dakikadaki bir pozisyonda elle müdahalede bulunan Hofmann, ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kalmıştı. Çek futbolcu, turun ikinci maçında forma giyemeyecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeUEFA Avrupa LigiSlovackoÇekyaFutbol
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