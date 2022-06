Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itoudis için imza töreni düzenlendi

İSTANBUL - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 3 yıllık anlaşmaya vardığı başantrenör Dimitris Itoudis için imza töreni düzenledi.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki imza törenine başantrenör Dimitris Itoudis’in yanı sıra kulübün basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, basketbol operasyonları genel direktörü Maurizio Gherardini, genel menajer Derya Yannier ve basketbol operasyonları direktörü Defne Patır katıldı.



Açılış konuşmasını yapan basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, sezonu şampiyonlukla kapattıklarını ancak istedikleri sonuçları alamadıkları dönemler olduğunu kaydederek, “Özellikle EuroLeague’de Rus takımlarıyla ilgili alınan kararlardan en çok etkilenen takım olduk ve hedefimizden uzak kaldık. Ancak sezonu çok değerli bir şampiyonlukla tamamladık. Bu kıymetli şampiyonlukta emeği olan tüm antrenörlerimize ve sporcularımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Şimdi yeni bir heyecanın temellerini atıyoruz. Avrupa’nın en değerli markalarından birisi olan Fenerbahçe Beko’yu, Dimitris Itoudis ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlaşmanın kıymetli antrenörümüz ve kulübümüz için hayırlı olmasını diliyorum. İdari yapılanmamızdaki bazı değişikliklere de değineceğiz. Ailemizin uzun süredir Fenerbahçe Genel Menajeri olan Maurizio Gherardini, yeni dönemde basketbol operasyonları genel direktörü olarak görev yapacak. Fenerbahçe Beko Gneel Menajeri yardımcısı Derya Yannier ise artık şubemizde genel menajerlik görevini üstlenecek. Yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.



“ITOUDIS LİDERLİĞİNDE FENERBAHÇE BEKO’YU EN ÜSTTE GÖRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”



Fenerbahçe’nin basketbolda Avrupa’nın en güçlü markalarından birisi olduğunu dile getiren Komsuoğlu, “Biz de bu değeri korumak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Umarız Itoudis’in liderliğinde, idari ekibimizin her kademedeki güçlü yapılanmasıyla, Fenerbahçe Beko’yu en üstte görmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında, cumhuriyetimizin parlayan yüzü olan Fenerbahçemiz, camiamızın gücü ile her branşta kupaların adı olacak” diye konuştu.



Jan Vesely’nin ayrılması durumunda formasının emekli edilip edilmeyeceğiyle ilgili gelen soruya Komsuoğlu, “Bu tip kararları biz almıyoruz, yönetim kurulu alıyor. Bunlar değerlendirilecektir. Resim netleşsin, bu soruya daha net cevap verme şansı bulabileyim” yanıtını verdi.



“BAŞKANIMIZ FENERBAHÇEMİZİN HER BRANŞTA BAŞARILI OLMASI İÇİN HER TÜRLÜ OLANAĞI SUNUYOR”



Bütçe konusunda bilgi veren Komsuoğlu, “Burada özellikle başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür etmemiz gerekiyor. Fenerbahçe’nin yine EuroLeague’de iddialı olması ve Türkiye’de de şampiyonluğunu sürdürebilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı harcıyoruz. Önümüzdeki günlerde daha net cevaplar vereceğiz. Sayın başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında tüm branşlarda Fenerbahçemizin başarılı olması için her türlü olanağı sunuyor, kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



PROJELER HAKKINDA



“Fenerbahçe’de yöneticiyseniz her zaman bir baskı vardır üzerinizde” diyen Komsuoğlu, “İdari ekibimize ve hocamıza inanıyoruz. Fenerbahçe Basketbol Şubesi olarak sadece şampiyonluklar için yatırımlar yapmıyoruz. Türkiye’nin ilk basketbol müzesini tamamladık. Açılış için yeni sezonu bekliyoruz. Altyapıya çok ciddi yatırım yaptık. Fenerbahçe Beko’ya alternatif olacak oyuncuların yetişeceğine inanıyoruz. İnşallah gelecek sezona yine genç oyuncularımızın kalacağı bir misafirhaneyi de bitireceğiz burada. Sadece bugüne değil, geleceğe de yatırım yapıyoruz. Bunları Fenerbahçe Beko’nun canlanışı olarak görebilirsiniz” şeklinde konuştu.



MAURIZIO GHERARDINI: ARTIK YERİMİ DAHA GENÇ PROFESYONELERE BIRAKMA ZAMANI GELMİŞTİ



Fenerbahçe Basketbol Operasyonları Genel Direktörü Maurizio Gherardini, Itoudis’e “hoş geldin” diyerek sözlerine başlarken, “Derya’ya da yeni görevinde başarılar diliyorum. Artık yerimi daha genç profesyonellere bırakma zamanı gelmişti. Itoudis’in başarılarından bahsetmeme gerek yok. Kendisini bir süredir tanıyorum. CSKA’da gerçekten çok başarılıydı, bu başarılar tesadüf değildi. Banvit’e de çok büyük başarılar yaşattı. Kendisine tekrardan Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyorum” dedi.



DERYA YANNİER: 7/24 BAŞARILARA ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ



Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, yaklaşık 1 sene önce Fenerbahçe ailesine katıldığının altını çizerek, “Unvan değişebiliyor fakat ben ilk günden beri olduğu gibi, bundan sonra da aynı şekilde Fenerbahçe Beko’yu en üst seviyeye taşımak için enerjimi harcıyor olacağım. Tüm yönetim kurulumuza, başta başkanımıza, bana bu görevi verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Gherardini’ye bana bu yolu açtığı için özel bir teşekkür etmem gerekiyor. Kendisi belki Avrupa’nın, belki dünyanın sayılı spor yöneticilerinden birisi. Onunla bu görevde birlikte çalışacak olmak büyük bir gurur. Itoudis çok değerli bir koç. Bunun yanında da çok değerli bir insan. Kendisinin önderliğinde yeni 3 senelik süreçte, Fenerbahçe’nin layık olduğu Avrupa’nın en üst yerine taşımak için çalışacağımızı söyleyebilirim. Bugünden itibaren 7/24 başarılara ulaşmak için çalışacağız. Fenerbahçe taraftarını gururlandıracak tabloyu ortaya çıkarmak için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız” açıklamasını yaptı.



İÇ VE DIŞ TRANSFERDE SON DURUM



Dış ve iç transferdeki gelişmelerle ilgili gelen soruya Yannier, şu yanıtı verdi: “Wilbekin ve piyasadaki birçok oyuncuyla temas halindeyiz. Kolay bir süreci yok. Mevcut takımıyla devam eden bir sözleşmesi var. En az bir takım daha çok ciddi şekilde resmin içerisinde. Bu transfer için elimizden gelen fedakarlığı yapmaya çalışıyoruz. Yönetimimizde de bize çok destek oluyor. Şu an için net bir durum yok, önümüzdeki günlerde netleşir. Konu Fenerbahçe olduğu zaman insanlar isimleri ortaya atmayı da seviyorlar. Başka bir isimle ilgili detay vermeyeyim. Birçok oyuncuyla görüşmemiz var. En iyi kimyayı sağlamaya çalışıyoruz. Doğru kimyayı, karakter anlamında oluşturabilmek önemli. Jan Vesely bu ailenin 8 senedir çok önemli bir parçası. Her şeyin başında burayla özdeşleşmiş bir oyuncu. Vesely ile epey bir süredir temastayız. Geldiğimiz noktada karar tamamen onda. Belli bir süre geçtikten sonra aynı yerde, insan farklı kararlar vermek isteyebiliyor. Bizim için çok önemli bir oyuncu, her türlü fedakarlığı zorladık ama bize Jan’ın kendisi ve ailesi açısından vereceği karara saygı duymak isteyecektir. Nando De Colo da kulübümüzün önemli parçalarından bir tanesi. Çok güzel kapattığımız bir sezon oldu. Her oyuncumuzla vedalaşmamız oldu. Nando ile temaslarımız devam ediyor. Tabii ki koçun teknik analizi her şeyden önemli. Kontratı bitiyor ama bizim için özel bir oyuncu. Şartlar, günler ne getirir bilmiyorum. 7/24 koçla temas halindeyiz. Koçun raporu bu şekilde olursa, biz kulüp olarak gerekeni yaparız. Önümüzdeki günler tüm bu soruların cevabını getirecektir diye düşünüyorum.”



DIMITRIS ITOUDIS: ONUR DUYUYORUM



Başantrenör Dimitris Itoudis ise şunları söyledi: “Onur duyuyorum. Çok şanslıyım. Görevimin ve sorumluluğumun farkındayım. Fenerbahçe ailesine geldiğim için çok mutluyum. Bana güvendikleri için yönetime teşekkür ediyorum. Yüksek basın katılımı da beni inanılmaz mutlu etti. Çalışma arkadaşlarımla Fenerbahçe’de tarih yazmak için buradayız. Elimizden geleni yapacağız. Neleri inşa etmek istediklerimizi biliyorum. Umarım Fenerbahçe ailesiyle hep birlikte bunu yapacağız. Bu salonda geçmişte çok fazla duygu yaşandı. Çok teşekkür ediyorum.”



“OBRADOVIC VE PISTIOLIS İLE SADECE İŞ ARKADAŞI DEĞİLİZ, AİLE DOSTUYUZ”



Geçmişte yanında uzun yıllar çalıştığı Zeljko Obradovic ile karşı karşıya geldiğinin, bugün ise senelerce kendisinin yardımcılığını yapan Galatasaray Nef Başantrenörü Andreas Pistiolis ile karşı karşıya gelecek olmasının hatırlatılması üzerine Itoudis, “İlişkiler tabii ki insani, çok güzel bir hikaye var Obradovic ile. Biz sadece iş arkadaşı değiliz, aile dostuyuz. Andreas (Pistiolis) ile de aynı. Onunla da aile dostuyuz. Rekabete gelince, rekabet hep olacak. Bunların hepsi büyük takımlar. Fenerbahçe, Partizan’la oynayacak, Real Madrid ile oynayacak, Rus takımları döndüğünde CSKA, Unics, Zenit ile oynayacak. Rekabet hep devam edecek. Sonuçta herkes kazanmak için oynuyor. Ben Banvit’te görev yaparken Obradovic’le karşılaştığımız ilk maçımız çok anlamlıydı, özeldi. Kendisiyle maçtan önce yemek yemiştik, maç başındaki ilk hava atışını unutamıyorum. Çok anlamlıydı. Ekibimle birlikte Fenerbahçe’nin başarısı için yarışacağız. Şampiyonluğu için Fenerbahçe’yi tebrik etmek istiyorum. Sarı mirası devamını getireceğiz” diye konuştu.



“EN GÜZEL TAKIMI KURMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”



Şu ana kadar iki transferleri olduğunu dile getiren Yunan koç, “7/24 çalışacağız bunun için. Artık resmi olarak buradayım, imzalar atıldı. Ben yeniyim şu anda. Oyuncuları tartışıyoruz. Biraz zaman gerekiyor. Taraftarlarımıza şu mesajı iletebilirim, taraftarlar rahat uyuyabilir. Fenerbahçe çok güçlü hedefler için burada herkes için çalışıyor. İsimleri veremiyorum tabii ki. En güzel takımı kurmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.



“ÖNEMLİ OLAN OLUMSUZLUKLARDA DİK DURABİLMEK”



Dimitris Itoudis, “Benim temsil ettiğim bir şey var. Mutlaka düşebiliyoruz, başarısızlıklar olabiliyor. Ailede, işte, aşkta. Önemli olan bunlarda dik durabilmek. Zor olacağını bilerek devam etmek. Kupa kaldırmak değil sadece başarılı olmak. Asıl savaşlar kapı arkasındaki savaşlardır. Melih Mahmutoğlu antrenmanda belki bir sürü atış kaçıracak ama siz maçta attığı bir sayıyı göreceksiniz. Bu düşünce şekliyle devam etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.



“IŞIKLAR OYUNCULARIN ÜZERİNDE OLSUN”



Antrenörler olarak amaçlarının oyuncuların performansına destek vermek olduğunu kaydeden Itoudis, “Işıklar onların üzerinde olsun. Benim bir felsefem var. Kazanan bir takım kültürü yaratmak. Neyimiz var, neyimiz yok bunlara bakacağız takımı inşa ederken. En önemlisi kimlik ve kimya olması. Roller çok önemlidir. Fedakarlık çok önemlidir. Birlik içinde, kimya içinde çalışacak bir takım oluşturmalıyız. CSKA’da Hines savunmada çok iyiydi, Milos da destek oluyordu. Elimizde ne varsa ona göre ayarlama yapmamız gerekiyor. Burası benim takımım değil. Milyonlarca taraftara sahip olan çok büyük bir takım. Ne kadar hızlı anlarlarsa, o kadar hızlı adapte olurlar. Buraya bilet alıp gelen taraftarlara görmek istedikleri şeyi görmelerini sağlayacağız” dedi.



Itoudis, Fenerbahçe ile görüşme aşamasında Zeljko Obradovic ile görüşüp görüşmediği sorusuna, “Evet, konuştuk. Sıkça görüşüyoruz zaten. Aramızda konuştuklarımız bende sır kalsın” yanıtını verdi.



“VESELY İÇİN BU BİR AİLE KARARIYDI”



Takımdan ayrılma ihtimali olan Jan Vesely ile kendisinin de konuştuğunu dile getiren Yunan başantrenör, “Jan’ın Fenerbahçe için nasıl bir anlam taşıdığını biliyoruz. Kulübün verdiği teklif ve yaptığı fedakarlıkları da biliyorum ama Jan için bu bir aile kararıydı. Aynı şekilde Nando ile de konuştuk. Geçmişte birlikte 5 yıl çalışmıştık, o da bir ortam değişikliği istemişti. Gherardini ile sürekli konuşuyoruz. Nando ile önceden çalışmış olmam da elimizi rahatlatıyor. Wilbekin ile de görüşmelerimiz sürüyor, olumlu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



“BURAYA HER GELDİĞİNDE TARAFTARIN DESTEĞİNİ HİSSETMİŞTİM”



Itoudis son olarak şunları söyledi ve sözlerini noktaladı: “2014’te Banvit ile imzaladığımda, buraya her geldiğimde taraftarın desteğini hissetmiştim. Bazen geleceği tahmin edebiliyoruz. Evrende neler olacağı yazılıyor. Sizler sayesinde Fenerbahçe ailesine mesajlarımız çok güzel bir şekilde iletilecek.”



Konuşmaların tamamlanmasının ardından Itoudis, kendisini 3 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı ve Fenerbahçe formasıyla foto muhabirlere poz verdi.