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Fatih Terim'den kura değerlendirmesi
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Fatih Terim'den kura değerlendirmesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekiminin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'den kura değerlendirmesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekiminin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:05
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Fatih Terim'den kura değerlendirmesi

İSTANBUL - Bugün oynanacak Kayserispor - Galatasaray maçı için takımla birlikte Kayseri'den kurayı takip eden Terim, kuranın Galatasaray için hayırlı olmasını dileyerek, "Öncelikle Türk futbolu ve Galatasaray Camiasına hayırlı olsun. Çekebileceğimiz en önemli gruplardan birini çektik. Herkes bazı grupları istiyor ama o grupların da kolay olmadığı bir gerçek. Şampiyonlar Ligi’nin içinde olmak, o müziği duymak, kuraya hazırlanmak, herkesin o takım çıksın bu takım çıksın diye içinin kıpır kıpır olması bile çok güzel bir şey. Bu heyecanı yaşamak çok güzel bir şey" dedi.

"SONUÇ NE OLUR BİLMİYORUM AMA ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE, ELİMİZDEN GELENİN FAZLASINI YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Galatasaray olarak sonuna kadar mücadele edeceklerini kaydeden deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı: "Paris Saint-Germain bu turnuvanın favorilerinden bir tanesi. Özellikle geçen seneki kayıptan sonra bu sene daha iyi hazırlanacaklardır. Real Madrid’i zaten söylemiyorum. Bir önceki yılın şampiyonu onlardı. Turnuvanın favorileri sayılsa ikisi onlar olurdu. Diğer rakibimiz de Clubbe Brugge. Daha evvel Galatasaray’ın eşleştiği bir takım. Son yıllarda Belçika futbolunun Genk ile birlikte yükselen temsilcilerinden biri. Galatasaray olarak biz kendimizi en iyi şekilde hazırlayıp sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonuç ne olur bilmiyorum ama en iyi şekilde temsil etmeye, elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız. Sonuç ne olursa olsun biz buna hazırlıklıyız. Galatasaray camiasına ve herkese hayırlı olsun."

DHA

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih TerimUEFA Şampiyonlar LigiKura Değerlendirmesi
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