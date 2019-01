Erkan Sözeri: "Oyuncularım saygı duyulacak bir mücadele gösterdiler"

Spor Toto 1'inci Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Erkan Sözeri, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Takımda oturan bir sistemleri olduğunu belirten Sözeri, "Çok iyi bir ilk yarı performansından sonra kamp çalışmalarımız başladı. Şu anda iyi ve moralli gidiyor. Hem mental hem de fiziksel olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Zaten oturan bir sistemimiz de var takımımızda. Ufuk tefek sakatlıklar oluyor ama her şey iyi gidiyor çok şükür şu anda" ifadelerini kullandı.

"TAKIMIMIZ BU LİGİN TAKIMI OLMADIĞINI, DAHA ÜSTLERİN TAKIMI OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Matematiksel olarak garantilemeden hiçbir zaman 'bitti' demeyeceklerini söyleyen Erkan Sözeri, "Tabii 17 maçın 2'sinde böyle olması doğal ancak üst üste olunca ne oluyor diye acabalar başlamıştı ama biz çok şükür iyi ve bunun üstesinden gelebilecek bir takımız. Dolayısıyla iyi bir şekilde o maçlardan sonra çıkışımızı sürdürdük. Özellikle rakiplerimizle oynadık. Karabükspor'dan sonra Denizlispor ve Gazişehir Gaziantep gibi çok önemli rakiplerle oynadıktan sonra hem oyunsal anlamda hem de puan anlamında olumlu sonuçlar aldık. böyle bir performans sergiledik. Bu performansı sergilemek için de devam edeceğiz. Hiçbir rehavete kapılmadan çok güçlü bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü ikinci yarı takımlar hep transferlerini yapıp güçleniyorlar. Dolayısıyla takımımız bu ligin takımı olmadığını daha üstlerin takımı olduğunu gösterdi ama matematiksel olarak garantilemeden hiçbir zaman bitti demeyeceğiz. Sadece ilk yarıyı iyi bitirdik. İkinci yarıya da çok ciddi şekilde hazırlanıp, maçlarımıza da final final bakıp bir an önce hedefe ulaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"OYUNCULARIM SAYGI DUYULACAK BİR MÜCADELE GÖSTERDİLER"

Güçlü bir takımları olduğunu ve böyle bir takıma takviye yapmanın kolay olmadığını belirten Sözeri, "41 puan yapan bir takıma takviye yapmak kolay değil. Az önce dediğim gibi devre arası takımlar kadrolarını güçlendiriyor. Bir de bizim açımızdan baktığınız zaman güçlü bir takımımız var ve bu takıma takviye yapmak kolay değil. Çünkü oyuncularım saygı duyulacak bir mücadele gösterdiler. 17 maçın tamamına yakını koşu mesafesi, yüksek hızda koşu olsun, topun bizde kalma süresi olsun, topu kaybettiği zaman en kısa sürede kazanma süresinin hepsinde ön planda oyuncularımız. Dolayısıyla bunları bir araya getirdiğiniz zaman çok saygı duyulacak bir mücadele gösterdiler. Dolayısıyla bu takıma 4 tane 5 tane oyuncu katarsanız bu takımı güçlendirmek yerine bozarsınız. Ben öyle düşünüyorum ama santrfor mevkiinde özellikle Nobre'nin yaşı göz önüne alındığı zaman santrfor mevkiine bir oyuncu almak istiyoruz. Onun dışında çok takviye yapmayı düşünmüyoruz."

"Aslında futbolun marka değerini yükseltmek adına olumlu Anadolu kulüplerinin bu atılımı yapması. Geçenlerde ifade etmiştim inşallah bizim ligde de olur. VAR sisteminin de bunda etkisi olduğunu düşünüyorum şüphesiz ama tabii ki takımlarında emekleri var. Fenerbahçe'nin de yaşadığı ekstra durum. Galatasaray ve Beşiktaş şimdi ekonomik sıkıntıları olduğu için ister istemez oyuncularını kaybediyor, oyuncu transfer edemiyorlar, ödeme yapamıyorlar. Bunlar da ister istemez etki oluyor düşüşlerde ama Anadolu kulüplerinin bu performansı göstermesi futbolumuzun yükselmesi açısından, oyuncularımızın piyasaya çıkması açısından bence sevindirici. Bu takımlar ne kadar çoğalırsa rekabet o kadar güzel olur" diye konuştu.

"BAŞAKŞEHİR ŞU ANDA AVANTAJLI"

Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak da değerlendirmede bulunan Erkan Sözeri, Medipol Başakşehir'in avantajlı olduğunu söyledi. Sözeri, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Başakşehir ligi forse eden bir konumda ama nasıl biz kendimiz için söylüyorsak Abdullah hoca da kendi için söylüyordur. Matematiksel olarak sonlanmadan hiçbir zaman rehavete kapılmayacaklarını. Başakşehir şu anda avantajlı gözüküyor ama sonuçta rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray. Bunlar her an her şeyi seri yapabilecek konumdalar bu yüzden Başakşehir şu anda avantajlı ama diğer büyük takımları göz ardı etmemek gerekiyor."

"1'İNCİ LİGDEN HİÇBİR OYUNCU MİLLİ TAKIMA GİTMEDİ"

Milli takımdaki gençleştirme operasyonuna da değinen Erkan Sözeri, bunun çok önemli bir hamle olduğunu belirtti. Sözeri, "Bence güzel bir operasyon gençleştirme operasyonu ama biraz sabır gerekiyor. Bir proje geliştirildi ama bu projenin nasıl olduğu da önemli şimdi ben ifade ediyorum bizim ligde herhalde hiçbir oyuncu gitmedi A Milli Takım'a. Bizim ligde, benim takımım diye söylemiyorum. 17 maçın 13'ünü kazanan 2'sini berabere bitiren bir takım. 41 puan yapan bir takımda illaki bir oyuncu grubu vardır milli takımı hak eden. Sezon başından beri defalarca söylüyorum. Oyuncu grubu bulamıyoruz diyorlar ama bence özellikle Süper Lig'de yabancı sayısı yüksek olduğu için ama bizim ligde çok yerli oyuncu var. 5 yabancı oyuncu var. eğer araştırılırsa bizim ligde çok donanımlı oyuncular var. Bunlardan bir havuz yapılırsa çok faydalı oyuncular bulunacaktır yoksa oyuncu bulamıyorum görüşüne katılmıyorum. Hep söylüyorum 500 bin nüfuslu İzlanda bile oyuncu bulup Dünya Kupası'na takım çıkartabiliyorsa 80 milyonluk ülkeden de bir takım çıkar diye düşünüyorum ama mesai harcanması gerekiyor. Donanımlı bir ekip kurulup çok araştırılması gerekiyor. Tabii yetkililer bunu daha iyi analiz edecektir. Ben sadece şunu söyleyebilirim benim takımımda milli takımı hak eden çok oyuncu var. Mert Çetin, ümit milli takıma gitti. Berat, ümit milli takıma gitti ama A Milli Takımı hak edecek çok oyuncu var. İsimlerini ben daha öncede belirtmiştim. Bunlar olursa alttaki oyuncuları da motive edersiniz. Rekabeti de sağlarsınız ve Türk futboluna katkıda da bulunursunuz hem de marka değerini arttırıp milli takımı iyi bir seviyeye getirirsiniz" diyerek sözlerini noktaladı.