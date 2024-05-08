Ankara

Güreşte Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alacak son isimlerin belirleneceği Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde 9 milli sporcu mücadele edecek.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9-12 Mayıs tarihlerinde İstanbul Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde düzenlenecek organizasyona 93 ülkeden 517 güreşçi katılacak.

Organizasyonda yarın grekoromen stil, 10 Mayıs Cuma günü grekoromen stil ve kadınlar, 11 Mayıs Cumartesi günü kadınlar ve serbest stil, 12 Mayıs Pazar günü ise serbest stil karşılaşmaları yapılacak.

Paris 2024 için son kotaların verileceği organizasyonda Türkiye'yi şu sporcular temsil edecek:

Serbest stil

57 kilo - Muhammet Karavuş

65 kilo - Ahmet Duman

74 kilo - Soner Demirtaş

86 kilo - Osman Göçen

Grekoromen stil

67 kilo - Selçuk Can

97 kilo - Metehan Başar

Kadınlar

53 kilo - Zeynep Yetgil

57 kilo - Elvira Kamaloğlu

62 kilo - Nesrin Baş