İstanbul

Organizasyon komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Salomon isim sponsorluğunda Argeus Travel & Events tarafından gerçekleştirilen Çeşme Yarı Maratonu'na bu yıl 21 ülkeden 1745 sporcu katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın Ayhan Güney, "İki senedir yarı maraton olarak düzenlediğimiz yarışımızı maratona çevirme gibi bir planımız var. Yerel yönetim ve devlet erkanının da bu yönde bir talebi oldu. Gerekli planlamaları yapıp rotamızı yetiştirebilirsek yarı maratonu geliştirmek istiyoruz. Çeşme'de daha ikinci yılımız olmasına karşın toplamda 21 ülkeden sporcu yarışma imkanı buluyor. Tabii bunu da göz önünde bulunduruyoruz. Organizasyonu büyüterek gelecek yılki yarışa daha fazla profesyonel sporcuyu da dahil etmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çeşme Yarı Maratonu'nun orta vadede hızla büyüyeceğini söyleyebilirim"

Türkiye'nin en önemli organizasyonları arasında yer almak istediklerini aktaran Güney, "Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de her şey yolunda gitti. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Yarışmacılarımız da çok memnun. Hem spor yapıyorlar hem de keyifli anlar yaşıyorlar. Yerel desteklerimizin katkısı ise yadsınamaz seviyede. Örnek gösterilecek bir düzeyde her zaman desteklerini esirgemiyorlar. Salomon Çeşme Yarı Maratonu'nun orta vadede hızla büyüyeceğini söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyonun bölge esnafına da büyük katkı sağladığına dikkati çeken Aydın Ayhan Güney, şunları kaydetti:

"Bu tarz organizasyonlara tek yönlü bakmamak gerekiyor. Turizme katkısı çok büyük işler yapılıyor. Sezon olmamasına rağmen yarışımızla Çeşme'ye hareket kazandırdık. Sadece yarışanlar değil ekiplerde yer alanlar, aileler derken sayı 4-5 bine çıkıyor aslında. Bu da hem bölge esnafına hem de turizme çok büyük katkı sağlıyor."