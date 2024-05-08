İstanbul

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılan toplantıyı Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan yönetti. Toplantı, 25 Mayıs'taki seçim öncesi son divan kurulu toplantısı olması nedeniyle eşitlik ilkesi uyarınca yönetim kurulu masası kurulmadı.

Divan kuruluna sarı-kırmızılı kulübün başkanı ve başkan adayı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, başkan adayı Süheyl Batum, eski başkanlardan Alp Yalman, Faruk Süren, Ünal Aysal, iki adayın listesindeki üyeler ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Yönetim kurulu masasının kurulmadığı toplantıda salonun sağında Dursun Özbek, solunda ise Süheyl Batum'un listesindeki isimler oturdu. Ortada ise iki başkan adayı ile protokol üyeleri yer aldı.

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Süheyl Batum

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Süheyl Batum, 25 Mayıs'taki seçimi kazanmaları durumunda futbol takımı teknik direktörü Okan Buruk ve Sportif AŞ'de başkan vekilliği görevini yürüten Erden Timur ile çalışmanın bir yükümlülük olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı, Galatasaray Lisesi'ndeki Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi.

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'ın yönetimindeki toplantının ana gündem maddesi 25 Mayıs'ta yapılacak seçimli genel kurul oldu.

Seçimde başkan adayı olan Süheyl Batum, aday listesini tanıttı. Batum, ardından adaylığıyla ilgili sunum yaptı.

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına zarar vermek istemediklerini dile getiren Batum, başkan adayı olma gerekçeleriyle ilgili, "Birinci neden demokrasi. Galatasaray'a yakışan şey demokrasidir. Bizi diğerlerinden ayıran seçimlerimizin büyük bir olgunluk içinde geçmesi, üyelerin birbirine büyük bir saygı içinde olması ve birbirine müsamahalı olmasıdır. Listemizde yer alan hiçbir kişi muhalif veya düşman değil. Sayın Başkan ve yönetim kurulu üyelerine kin de taşımıyoruz. Okan Buruk ve Erden Timur göz bebeğimiz. Muslera efsanemiz. Icardi, Torreira, Abdülkerim, Nelsson, Barış Alper gibi harika bir kombinasyonun ve uyumun kimilerinin gözünden kaçırdığı Galatasaray'ın geleceği konusunda endişeye düşen, bu konuda kazanırsa gereğini kazanamazsa da denetim görevini yapmak isteyen kişileriz. Bu şampiyonluğu herkes kadar istiyoruz. Şampiyonluğumuzun bazı şeyleri gözden kaçırmamızı ve telafisi olmayacak girdabın içinde kalmamızı istemeyen kişileriz. Galatasaray'ın yandaşları, taraftarları ve dostlarıyız." diye konuştu.

Batum, eski başkanlardan Alp Yalman'ın listesinde disiplin kurulu başkanı, Ünal Aysal'ın ise Sportif AŞ Başkanı olarak görev alacağını dile getirdi.

Teknik direktör Okan Buruk ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile çalışmak istediklerini aktaran Batum, "Okan Buruk'un ayağının kırıldığı gün o stattaydım. Okan Buruk'un ayağının kırıldığını görüp yüreğinin bir kısmını bırakan bir insanım. Okan Buruk'a karşı olabilir miyiz? Kendisinden o kadar memnunuz ki eğer seçimi kazanırsak Okan Buruk, futbolcularımızla ve bu kombinasyonu sağlayan Erden Timur kardeşimizle beraber olmayı borç, Galatasaraylılık yükümlülüğü biliriz." ifadelerini kullandı.

"Florya'dan 1 milyar 100 milyon dolar kazanabiliriz"

Süheyl Batum, bir saate yakın süren sunumunda sarı-kırmızılı kulübün Riva ve Florya projeleriyle ilgili eleştirilerde bulundu.

Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimin Florya'da kulübü zarara uğratacağını savunan Batum, "Florya'da 62 bin dönüm yerimiz var. İmar planlarına göre buraya 98 bin metrekare inşaat yapabiliyoruz. 110 bin metrekare olabileceği söyleniyor. Florya'da gayrimenkulün metrekaresi 13 bin dolardan satılıyor. Biz metrekaresini 10 bin dolardan satsak bile buradan 1 milyar 100 milyon dolar kazanabiliriz. Erden Bey burayı Galatasaray'ın kendisinin yapacağını söyledi. İnşaat maliyetlerini de çıkarınca buradaki kar minimum 900 milyon dolardır. Galatasaray'da bazı arkadaşlarımız 300 milyon dolar ile 900 milyon dolar arasındaki farkı bilmiyor." şeklinde konuştu.

Florya projesinin kulübün geleceğini kurtaracağını vurgulayan Batum, "Bizler sihirbaz değiliz. Erden Timur'un söylediği gibi Galatasaray camiasının bunu başaracağına inanıyoruz. Genel kurulun verdiği kararlara uyacağız. Bunu çok rahatlıkla yapabiliriz. Böylece 900 milyon dolar kulüpte kalacak. Bununla Galatasaray'ın geleceği kurtulacak." değerlendirmesinde bulundu.

Batum, Özbek ve yönetiminin yaklaşık 2 yıl önce yapılan seçim döneminde verdiği vaatlerin çoğunu yerine getirmediğini ileri sürdü.