Bursaspor’da Transfer İçin Düğmeye Basılıyor

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Çiçeği burnunda yönetim bir yandan tahtayı açmaya çalışırken, diğer taraftar teknik heyetin istediği isimlerle görüşmeye başlayacak. 1 Haziran’da 58. kuruluş yıldönümünü kutlayan Bursaspor’da yeni başkan ve yönetimin belli olmasının ardından gözler transfere çevrildi. Geçtimiz iki transfer dönemini tahta kapalı olduğu için boş geçiren ve altyapı oyuncularıyla mücadele ettiği TFF 1.Lig’i 46 puanla 10. sırada tamamlayan yeşil beyazlı takımın Süper Lig’e dönebilmesi için yoğun mesai harcanacak. Emin Adanur liderliğinde Hayrettin Gülgüler’in başkanlığındaki çiçeği burnunda yönetim temmuz ayı ortasına kadar hem tahtayı açmak için gerekli görüşmeliri yapacak hem de kadroya dahil edilecek yeni oyuncularla ön mukaveleler imzalayacak. ŞİMDİ DESTEK ZAMANI. Bursaspor’dan ciddi anlamda alacakları bulunan Jires Kembo, Joshua John, Chedjou Moussa Sow, Aziz Behich, Tomas Sivok, Yusuf Erdoğan, John Bostock, Batalla gibi isimlerle görüşmeler yapıp büyük ölçüde anlaşmaya varan yeni yönetim, oluşturulan scout ekibinin raporu, Teknik Direktör Mustafa Er ve Pablo Martin Batalla ile yapılacak değerlendirmenin ardından iç ve dış transferde yerli ve yabancı futbolcularla görüşmelere start verilecek. Bursaspor genç oyuncu kadrosuna dahil edeceği deneyimli isimlerle Süper Lig yolculuğuna çıkarken, tüm kentin de desteğini alması bekleniyor.