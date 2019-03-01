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Beşiktaş'ın Kayserispor kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın Kayserispor kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.

01 Mart 2019 Cuma 15:08
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Beşiktaş'ın Kayserispor kadrosu açıklandı

İSTANBUL - Shinji Kagawa sol kasık adduktor, Gökhan Gönül ise sol uyluk arka biceps adale sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Ayrıca Necip Uysal da sarı kart cezası nedeniyle kadroda bulunmuyor.

Teknik direktör Şenol Güneş'in, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı kadrosuna aldığı 21 futbolcu şöyle:

"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Adriano Correia, Domagoj Vida, Nicolas Mirin, Enzo Roco, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın, Burak Yılmaz"

DHA

Son Güncelleme: 01.03.2019 15:22
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor KadrosuBeşiktaş
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