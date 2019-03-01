Beşiktaş'ın Kayserispor kadrosu açıklandı

İSTANBUL - Shinji Kagawa sol kasık adduktor, Gökhan Gönül ise sol uyluk arka biceps adale sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Ayrıca Necip Uysal da sarı kart cezası nedeniyle kadroda bulunmuyor.



Teknik direktör Şenol Güneş'in, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı kadrosuna aldığı 21 futbolcu şöyle:



"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Adriano Correia, Domagoj Vida, Nicolas Mirin, Enzo Roco, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın, Burak Yılmaz"