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Bakan Kasapoğlu özel sporcularla bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenecek olan 2'nci Down Sendromlular Spor Oyunları (Trisome Oyunları) öncesi özel sporcuları ziyaret etti.

02 Mart 2020 Pazartesi 13:28
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Bakan Kasapoğlu özel sporcularla bir araya geldi

ANKARA - 31 Mart-7 Nisan tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek 2'nci Down Sendromlular Spor Oyunları hazırlıklarını sürdüren özel sporcuları ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mehmetçiğin İblid'de Bahar Kalkanı Harekatı'nı yürüttüğünü hatırlatarak, "Desteğimiz, duamız her daim sadece bu ülkenin değil, insanlığın selameti için canı pahasına çarpışan kahraman Mehmetçiğimizle. Bugüne kadar kutsal topraklar ve şanlı bayrak uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazilerimize şifa diliyorum. Sizlerle birlikte onların bu kutsal emanetine sahip çıkacağız, ilelebet bu şanlı medeniyeti, bayrağı payidar kılacağız" ifadelerini kullandı.

Özel sporcularla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Sizlerle, özel kardeşlerimizle bir arada olmak bizler için her zaman ayrı bir enerji, heyecan, mutluluk. Gözlerinizdeki ışığı, sizlerdeki enerjiyi, heyecanı hissetmek bizlere de her zaman güç ve müthiş bir enerji veriyor. Bu vesileyle bizlerle beraber olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Askerlerimize daha önce Barış Pınarı Harekatı'nda olduğu gibi selamlarımızı, dualarımızı göndereceğiz. Onlara moral vereceğiz. Sizlerin buradaki heyecanı, cesareti, gücü, askerlerimiz için ayrı bir moral, motivasyon kaynağı olacaktır.'' dedi.

Bir süre sohbet eden Bakan Kasapoğlu ve özel sporcular, ardından birlikte asker selamı verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem KasapoğluAntalya2nci Down Sendromlular Spor Oyunları
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