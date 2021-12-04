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Aytemiz Alanyaspor – Demir Grup Sivasspor: 0-1

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi.

04 Aralık 2021 Cumartesi 18:25
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Aytemiz Alanyaspor – Demir Grup Sivasspor: 0-1

Maçın 7'nci dakikasında gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Faycal Fajr'ın sağ kanada gönderdiği topu alan Pedro Henrique, içeriye doğru kat ederek şutunu attı. Top az farkla auta gitti.

18'inci dakikada sağ kanatta başlayan Demir Grup Sivasspor atağında topla buluşan Uğur Çiftçi'nin ceza sahasına gönderdiği topa Yatabare kafayı vurdu. Alanyasporlu Mevlja'ya çarpan top kornere gitti.

21'inci dakikada Demir Grup Sivasspor atağında sol kanatta topla buluşan Gradel içeriye doğru kat ettikten sonra şutunda top az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı.

48'nci dakikadaki Demir Grup Sivasspor atağında Fajr'ın sol kanada gönderdiği topla buluşan Gradel, iki rakibini geçip şut çekti. Savunmaya çarpan top kaleci Serkan'ı bir anlık yanıltsa da tecrübeli kaleci köşeye uzanarak topu kontrol etmeyi başardı.

53'üncü dakikada gelişen Sivasspor atağında Gradel'in pasında ceza sahası çaprazında topla buluşan Kerem Atakan Kesgin'in sert şutunda top filelere gitti:0-1

66'ncı dakikada Aytemiz Alanyaspor'un kazandığı köşe vuruşunda topun başına geçen Candeias'ın ceza sahasına gönderdiği top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

77'nci dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Buluthan'ın pasında topla buluşan Emre Akbaba'nın ceza sahasından şutunda top Samba Camara'ya çarptı.

86'ncı dakikada Uğur Çiftçi, sağ kanattan ceza sahasına girmek isteyen Tetah'a yaptığı hareket nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporDemir Grup SivassporSüper LigFutbol
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