Haber: Mert Osman Erman

Shannon Coggins, Theo Simon ve 19 yaşındaki kızları Rosa, 16 Ağustos'ta East Pennard'dan Sidney'e olan 10.000 mil (16.000 km)lik yolculuklarına başlamışlardı.

2002'de "iklim üzerindeki etkisi" nedeniyle uçmayı bırakmaya karar verdiler.

Aile, Bayan Coggins'in kız kardeşinin 28 Aralık'taki düğününe yetişmeyi umuyor.

Kazakistan, Çin, Laos, Tayland ve Endonezya üzerinden seyahat ettiler ve şu anda Doğu Timor'un başkenti Dili'de, Timor Denizi'ni aşmak için Darwin, Avustralya'ya gitmek için bir tekne bulma umudu içindeler.

Oradan Sydney'e bir otobüsle gitmeyi planlıyorlar. "Kardeşim 2007'de Avustralya'ya taşındı ve 28 Aralık'ta Yeni Güney Galler'de evleniyor," dedi Bayan Coggins.

"Uzakta yaşamamıza rağmen, ikimiz de gençken annemiz öldü, ancak onun evini hiç görmedim, oğlunu okula götürmedim veya evlendiği adamı hiç tanımadım.

"Tüm ailenin düğün gününde orada olmasını istiyorum, ancak aynı zamanda uçmamam için çaba göstererek karbon ayak izimi azaltmaya çalışıyorum."

Aile, seyahat için birkaç yıl biriktirdi ve bu, onlara uçak biletlerinden daha fazla maliyet getirdi.

"Harika bir macera"

Ağustos ayında, Bayan Coggins, Frome'daki Avanti Park Okulu'ndaki yönetici görevinden ayrıldı ve Bay Simon, Ditcheat'teki Songbird Naturals'da çalışmayı bitirdi.

Ayrıca, seyahatleri sırasında Seize The Day adlı grupları için rezervasyonları reddetmek zorunda kaldılar.

"Grubumuz bize olmadan hiçbir konser veremez, ama Haziran 2024'te yaz sezonu için geri dönmeyi umuyoruz," dedi Bay Simon.

"Hepimiz iklim değişikliği konusunda farklı yollarla kampanya yaptık, bu yüzden Avustralya'ya olan yolculuğumuzun pratik olarak düşük karbonlu olması gerektiğine karar verdik."

Dedi ki: "Ancak gerçekçiyiz. İnsanların bunu yapmak için zaman bulamayabileceğini biliyoruz ve maalesef dünya şu anda düşük karbonlu seyahati uçmaktan daha kolay hale getirmiyor.

"Ancak şu ana kadar harika bir macera oldu ve hala Dili'deki liman kaptanının bize bir tekne bulmamıza yardımcı olabileceği konusunda umutluyuz."