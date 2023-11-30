İstanbul

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, şiddetli yağış ile sellerden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının arttığı bilgisini paylaştı.

Mahmud, aşırı yağış ve seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 101'e yükseldiğini belirtti.

Sellerden 2,5 milyon kişinin etkilendiğini belirten Mahmud, 1,1 milyon kişinin de göç etmek zorunda kaldığını vurguladı.

Mahmud, seller nedeniyle 4 bin çiftlik hayvanının telef olduğunu, 140 bin evin de yıkıldığını kaydetti.

Son yılların en şiddetli kuraklığının yaşandığı Somali ve Kenya, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Seller dolayısıyla Somali'nin bazı bölgelerinde "acil durum" ilan edilmişti.