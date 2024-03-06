Dorlion Yayınevi imzasıyla çıkan Arzu Samat’ın “Sofia ve Kral” kitabının lansmanı İstanbul’da gerçekleştirildi. "Sofia ve Kral ilk Novella denemem" diyen Arzu Samat’ın kitabı ilgiyle karşılandı.

İş, siyaset, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri ve Samat’ın sevenlerinin katılımıyla gerçekleşen davette, konuklar hem kitap gelirleriyle Aslı Bebek’e destek oldu hem de çok keyifli bir gün geçirdi.

Lansmanda kitabın satışından elde dilen gelir SMA hastası Aslı Bebek için toplandı ve lansman sonrasında hesabına iletildi.