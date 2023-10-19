Haber: Mert Osman Erman

Powell, şimdi savcılarla bir anlaşma yapmış ve şimdi duruşmada ifade verecek.

Davada eski başkan da dahil olmak üzere 18 sanık bulunmaktadır.

Kendisine seçim görevlerine kasıtlı müdahalede bulunma komplosu suçlamaları yöneltilmiştir.

Anlaşma ayrıca Georgia vatandaşlarına bir özür mektubu yazma zorunluluğunu içeriyor.

Altı yıl süreyle denetim altına alınmıştır ve bir para cezası ödemek zorundadır ve gelecekteki duruşmalarda ifade vermek zorundadır. Powell, duruşmasının başlamasından bir gün önce perşembe günü Atlanta'daki bir mahkemede suçlu olduğunu kabul etti.

Savcılar, onu 2021 yılı Ocak ayında Georgia'nın Coffee County bölgesindeki seçim sistemini ihlal eden Trump yetkilileri ve destekçileri grubu arasında olduğunu iddia ettiler. Bu, seçimin Trump aleyhine düzenlendiğini kanıtlamayı amaçlayan bir girişimdi.

Trump, Georgia seçim sahtekarlığı davasında suçsuz olduğunu iddia etti. Toplamda, Trump, 2020 başkanlık seçiminin sonuçlarını Georgia yetkililerini sonuçları tersine çevirmeye zorladığı iddiası dahil olmak üzere 13 ağır suçlama ile yüzleşiyor.

O, herhangi bir yanlışlıkta bulunmadığını defalarca reddetti ve davanın siyasi bir amaç taşıdığını açıkladı.

Powell, Georgia seçim müdahalesi davasında suçlu olduğunu kabul eden sanıklar arasında ikinci kişidir.

Temmuz ayının sonlarına doğru, kefalet boncusu Scott Hall savcılarla bir anlaşma yapmıştır.

Eski Cumhuriyetçi gözlemci olarak da suçlanan Hall, aynı zamanda Georgia'nın Coffee County bölgesinde hassas seçim ekipmanına erişmeye çalışmakla suçlanmıştır.

Anlaşmanın bir parçası olarak, beş yıl denetim altında tutulmuştur. Ayrıca, gelecekteki duruşmalarda diğer sanıklara karşı ifade verme yükümlülüğüne tabidir.