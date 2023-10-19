Haber: Mert Osman Erman

İsrail, Hamas militanlarının 7 Ekim'deki saldırısının ardından Gazze'deki elektriği kesti, çoğu suyu kesti ve gıda ve ilaç teslimatlarını durdurdu.

ABD ve Mısır tarafından Mısır'ın Rafah sınır kapısından bazı malzemelerin geçmesine izin veren bir anlaşma şimdi yapıldı.

İnsani kuruluşlar bunun yeterli olmayacağını uyarıyor.

Norveç Mülteci Konseyi'nden Shaina Low, "BM, Gazze'de yaşayan milyonlarca sivili desteklemek için en az 100 tır insani yardımın gerektiğini bildirdi" dedi.

Birleşmiş Milletler Yardım ve İşler Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, savaştan önce günde yaklaşık 500 tırın yardım, yakıt ve diğer malzemelerle Gazze'ye gireceğini söyledi. Bu duygu, BM sözcüsü Juliette Touma tarafından da teyit edildi; Amman'daki BM kurumunun sözcüsü, savaşın başlamadan önce bile 1.2 milyon kişinin UNRWA'dan gıda yardımına bağımlı olduğunu söyledi.

Gazze Şeridi'nde yoksulluğun çok yüksek olduğu biliniyor. Savaştan önce bile durum çaresizdi. Şimdi trajik hale geliyor" dedi.

Mısır'ın Rafah sınır kapısından sınırlı miktarda yardım teslim etme anlaşması, ABD Başkanı Joe Biden ve Mısır Devlet Başkanı Abdul Fattah el-Sisi tarafından Çarşamba günü yapıldı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Çarşamba günü İsrail'in güney Gazze'deki sivil nüfusa gitmek üzere Mısır'dan malzeme geçmesini "engellemeyeceğini" doğruladı.

Ancak hükümeti sadece gıda, su ve tıbbi malzemelerin değil, yakıt gibi çok gereken diğer malzemelerin geçişine izin vermeyi kabul etti.

Gazze hakkında bir BM raporu, yakıtın bir gereklilik olduğunu ve yakıt eksikliğinin su krizine katkıda bulunduğunu, deniz suyu arıtma tesislerinin ve su pompalarının artık çalışamayacağını belirtti.

Lazzarini, yakıt teslim edilemezse, daha fazla su taşımak için daha fazla kamyon gerekeceğini söyledi. Yardım anlaşması, Gazze içindeki milyonlar için bir umut ışığı sunuyor. Bu müzakerelerden önce, yardımın sivillere nasıl ulaşacağı belirsizdi.

İsrail, Hamas tarafından rehin tutulanların serbest bırakılana kadar kendi topraklarından herhangi bir yardıma izin vermeyeceğini söyledi ve yardım Mısır üzerinden Rafah sınır kapısından geçemedi.

Mısır'ın Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, BBC'nin Newshour'a konuşurken sınır kapısının dört hava saldırısına hedef olduğunu ve kamyonların ve tırların Gazze'ye güvenli geçişine izin verilmediğini belirtti.

İhtiyaç sahiplerine yardımın ne zaman ulaşacağına dair kesin bir zaman çizelgesi belirsizdir. Rafah sınır kapısındaki yolun kamyonların girebilmesi için onarıma ihtiyacı vardır.

Ancak Mısır Gıda Bankası'ndan Mohsen Sarhan, zamanın - yanı sıra malzemelerin de - tükendiğini söyledi. 120 tırın yardım teslim etmek için hazır olduğunu ve güvenli geçiş için sınırda beklediğini söyledi.

"Suyun tükendiğini biliyoruz. Ceset torbaları dâhil her şey tükendi," dedi.

