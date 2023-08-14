Haber: Mert Osman Erman

Başbakan Sukhvinder Singh Sukhu, ağır yağmurların tepe durumundaki eyalette toprak kaymaları ve sel sularını tetiklediğini söyledi.

Ertesi gün, Shimla kasabasında bir tapınak toprak kaymasının ardından çöktü.

Bay Sukhu, dokuz cesedin olay yerinden çıkarıldığını tweetledi. Diğer eyalet bölgelerinde meydana gelen sel suları ve sağanak yağış hakkında da tweet attı; bu olayda 14 kişi öldü.

Hindistan'ın tepe durumlarından biri olan Himachal Pradesh, özellikle başkenti Shimla olmak üzere, yıl boyunca serin havasını ve resim gibi manzaralarını keyif almak için binlerce turisti ağırlıyor.

Ancak eyalet, muson mevsimi boyunca ağır yağışlar yaşamakta, sel, toprak kayması ve sağanaklar gibi olaylar zarara neden olmaktadır.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda son birkaç günde araçların ve binaların akıntıya kapıldığı, ağaçların arabaların üzerine düştüğü ve yolların kapanması nedeniyle mahsur kalan turistlerin görüldüğü görülmüştür.

Bay Sukhu, insanların içeride kalmalarını ve nehir yakınına gitmemelerini istedi.

Aynı zamanda bitişik eyalet Uttarakhand da son birkaç gündür aralıksız yağışlarla mücadele ediyor. Tepelik eyalet, birçok kutsal Hindu mabedinin bulunduğu ve yıl boyunca birçok turistin ziyaret ettiği bir bölge.

Pazartesi günü yetkililer, eyalet içindeki Hindu inançlarına göre en kutsal dört mekanı ziyaret eden Char Dham Yatra'nın, yağışlar nedeniyle iki gün boyunca askıya alındığını açıkladılar.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda Yatra'nın bir parçası olan Kedarnath tapınağına giden yolda dev kaya bloklarının yolu kapattığı görüldü.

Çevreciler, Hindistan'ın Himalaya eyaletlerinde turist akınını karşılamak için yapılan altyapı değişiklikleri konusunda sıkça endişelerini dile getiriyorlar. Bu durumun aşırı hava olaylarıyla birleştiğinde, özellikle bu ekolojik olarak hassas bölgelerde felakete yol açabileceğini belirtiyorlar.