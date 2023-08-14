Haber: Mert Osman Erman

Popüler turistik alanın Kuzey Kenarı'ndaki bir uçurumdan düşen Wyatt Kauffman'ı kurtarma ekiplerinin, salı günü güvenliğe çekmeleri için yaklaşık iki saatlik bir süre gerekti.

Ciddi yaralarla hastaneye kaldırılan ancak daha sonra taburcu edilen Wyatt, yerinden çekilip insanların fotoğraf çekebilmesi için yer açarken düştüğünü yerel bir televizyon istasyonuna anlattı.

Bir eliyle bir kayaya tutunurken çömelmiş olduğunu ve kavramını kaybederek geriye düşmeye başladığını söyledi.

"Havanın ardından, bundan sonrasını hatırlamıyorum," dedi hastanedeyken Phoenix televizyon istasyonu KPNX'ye.

"Sadece bir şekilde uyandığımı ve bir ambulansın arka kısmında, bir helikopterde ve bir uçağa binerken buraya geldiğimi hatırlıyorum."

Yaraları arasında dokuz kırık omurga, yırtılmış dalak, kırık el ve çökmüş bir akciğer bulunmaktaydı.

Kurtarma çalışmalarına onlarca acil servis görevlisi katıldı. Wyatt, Grand Canyon Ulusal Parkı'ndan bir ekip tarafından kurtarıldı, ekip, arazi koşulları nedeniyle helikopterle kurtarmanın mümkün olmadığına karar verip bir uçuruma aşağıya iniş yaptı.

"Herkesin çalışmasından son derece minnettarız," dedi kazanın meydana geldiği sırada Kuzey Dakota'daki evde olan Wyatt'ın babası Brian Kauffman.

"Sadece çocuğumuzu bir kutuda değil, bir arabanın ön koltuğunda eve getiriyor olmamızın şanslıyız."

Wyatt, ailesinin diğer üyeleriyle birlikte Büyük Kanyon'da bir gezi sırasında bulunuyordu. Aile üyeleri, düşme anısını değiştirmek için bir yolculuk yapmayı planladıklarını KPNX'e anlattılar.