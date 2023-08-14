Haber: Damla Oya Erman

Devlet, Maui adasındaki ziyaretçilere adayı terk etmelerini ve gelecek haftalarda etkilenen bölgelere seyahat planlayanların seyahatlerini ertelemelerini istedi. Bu durum, ekonomisi büyük ölçüde turizme dayalı olan bir destinasyon için sert bir darbe oldu.

Hawaii, diğer popüler destinasyonlarla kıyaslandığında ne kadar turizme bağımlıdır?

Diğer destinasyonlarla kıyaslandığında, Hawaii turizme oldukça bağımlıdır - eyalet ekonomisinin yaklaşık %25'ini oluşturur. Hawaii İş, Ekonomik Kalkınma ve Turizm Departmanı'na göre, 2023 yılında ziyaretçi harcamalarının 20.8 milyar dolar, 2026 yılında ise 23.4 milyar dolar olması bekleniyordu.

Özellikle Maui adasında turizm daha büyük bir rol oynar. Maui İlçesi, eyalet içinde turizmle doğrudan ilişkili sektörlerde çalışan işlerin %51'ini barındırır. Bu durum, ev halkının gelirlerini ve satın alma gücünü ciddi şekilde etkiler.

Yakın gelecekte Maui'deki turizmle ilgili işletmelerin alması gereken ana adımlar nelerdir?

İş sahiplerinin atması gereken ilk adım, işlerinin yerel halkın ve ziyaretçilerin güvenliği, sağlığı ve refahını gözetleyen tüm devlet protokollerine uygun şekilde açılmasını sağlamaktır.

Kısa vadede, öncelikli konular arasında ziyaretçilere evlerine dönüş yolculuğunda yardımcı olmak, rezervasyonlarla başa çıkmak ve tesislerin ve mülklerin zararını değerlendirmek yer alır.

Sonraki haftalarda işletmeler, temizlik yapacak ve onarımlar yapacaklar. Bunun için ilçe, eyalet ve federal hükümetler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve özel sigorta şirketleri gibi çeşitli yardım kaynakları bulunur.

COVID-19 kapanmaları sırasında gördüğümüz gibi, işletmeler için downtime, ürün veya hizmetlerini ve bunları nasıl pazarladıklarını gözden geçirme fırsatı sunabilir. Bazı iş sahipleri işlerini kapatıp emekli olmaya karar verdi. Diğerleri ise pandemi sonrası ziyaretçi talebinin artışına cevap vermek için çaba sarf ettiler.

Maui, ziyaretçilere adayı terk etmelerini ve planlanan seyahatlerini ertelemelerini istiyor - turizmle ilgili işlerin büyük kayıpları olacak mı?

Bireysel işletmeler ve şirketler, işçi koruma önlemleri sunabilirler. Ancak tarihsel olarak, bir kriz işletmeleri kapatıp işleri durduğunda turizm sektöründeki birçok iş kısa vadede kesilir. Ardından koşullar düzelirken şirketler yavaşça çalışanları geri alır.

Yerel hükümetler ne zaman ziyaretçileri geri davet etmeye karar verir?

Bu süreç, seyahat endüstrisinde destinasyon pazarlama ve yönetim organizasyonları olarak bilinen gruplar tarafından yönlendirilir. Turist kurulları veya konferans ve ziyaretçi büroları gibi isimlere sahiptirler ve yerel cazibe merkezlerini tanıtmaya ve pazarlamaya yardımcı olurlar.

Yerel hükümetler, yerel destinasyon pazarlama organizasyonları ile işbirliği yaparak ziyaretçileri geri davet etmeye karar verirken dikkatli kararlar almalıdır.

Öncelikle, bu kararı etkileyen herkesin - yerel halk, ziyaretçiler ve konaklama sağlayıcıları - sağlık, güvenlik ve refahını göz önünde bulundurmalıdır.

Tüm bu gruplar karar alırken dahil edilmeli ve farklı küresel hedef kitlelere ulaşmak için dikkatlice oluşturulmuş pazarlama mesajlarıyla iletişim kurulmalıdır.

Topluluğun ve yerel halkın ihtiyaçları karşılandıktan sonra, genellikle yeniden canlanmış bir destinasyonun açık ve ziyarete hazır olduğunu belirten yeni bir pazarlama kampanyası düzenlenir.

Bu mesaj, destinasyonun yeni ve geliştirilmiş yönlerini vurgulayabilir veya sadece sevilen ve simgesel niteliklerinin hala keyif alınabileceğini gösterebilir. Bu, destinasyona ulaşmak için ulaşımın müsait olduğundan ve her fiyat aralığı için kaliteli konaklama ve yeme-içme imkanlarının hazır olduğundan emin olmayı içerir.

Deneyim olarak turizm, insan koşullarına özgü bir durumdur. Ümitlerimizi ve hayallerimizi sürdürür, iyi ve kötü zamanlarda dinlenme ve huzur, heyecan ve macera sunar.