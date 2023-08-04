Haber: Damla Oya Erman

Bu zorlu hava koşulları altında çocukların okula başlaması, ebeveynler için endişe kaynağı oluyor. Uzmanlar, çocukların sıcak hava dalgalarına karşı korunması için alınabilecek önlemleri ve ailelerin dikkat etmesi gerekenleri vurguluyor.

Özellikle Los Angeles, Atlanta, San Bernardino, Phoenix, New Orleans ve Baton Rouge gibi şehirlerdeki çocuklar, tehlikeli sıcaklık seviyelerinde okula başlıyorlar. Özellikle 90 dereceden fazla sıcaklık hissedilen noktalar, çocukların sağlığını ciddi şekilde tehdit edebilir. Aşırı sıcaklık, sıcak çarpması ve sıcak hastalıklar için önemli bir risk oluşturur.

Ebeveynlerin çocuklarını okula hazırlarken dikkat etmeleri gereken birkaç önemli konu var. Öncelikle, okulların altyapı durumları hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. ABD'deki okulların yüzde 40'ından fazlasında merkezi klima sistemi yoktur veya çalışmamaktadır. Bu durum, özellikle sıcak iklimlerdeki okullarda, alternatif soğutma yöntemlerine ihtiyaç duyulmasına neden olur.

Ailelerin çocuklarının sıcak hava koşullarında olabilecek tehlikelere karşı bilinçli olmaları gerekmektedir. Okulda dışarıda oynayan çocuklar, sıcak hastalığı belirtilerini tanımaları konusunda eğitilmelidir. Baş dönmesi, baş ağrısı, ateş, şiddetli susuzluk, bulantı veya kusma gibi belirtiler gösteren çocukların hemen bir yetişkine haber vermesi önemlidir.

Önleyici tedbirler de alınmalıdır. Çocukların okulda sürekli olarak taze suya erişimi olmalıdır. Daha da önemlisi, çocukların sıcak havalarda kaybedebilecekleri mineralleri yerine koymaları için besleyici atıştırmalıklar tüketmeleri önemlidir. Ayrıca, çocukların uygun giyinmeleri ve serin bir ortamda zaman geçirmeleri sağlanmalıdır. Aileler, çocuklarının sağlığını korumak için okulların sıcaklık durumlarını ve sağlık gereçlerinin uygun koşullarda saklanmasını kontrol etmelidir.

Bu zorlu sıcaklık koşullarında çocukların sağlığını koruma önemli bir sorumluluktur. Ebeveynler, okullar ve topluluklar arasında işbirliği yaparak çocukları için güvenli ve sağlıklı bir ortam sağlamak için çaba göstermelidir.