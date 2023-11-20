Haber: Damla Oya Erman

Igor Ryleev tarafından geliştirilen bu filtre, kullanıcıların videolarında Shrek'i öpüyormuş gibi görünmelerine olanak tanıyor. Ancak bu tuhaf eğlence taktiği, izleyenlerde rahatsızlık yaratıyor.

Perşembe günü tanıtılan bu öpüşme filtresi hızla popülerlik kazandı ve birçok TikTok kullanıcısı tarafından kullanıldı. Videolarda, Shrek ile romantik bir anı paylaşan kullanıcıların sayısı hızla artıyor. Ancak bu eğilim, toplumun genelinde tepkilere neden oluyor.

Birçok kişi, bu filtreyle üretilen içeriğin rahatsız edici olduğunu düşünüyor ve TikTok'un içerik filtreleme algoritmalarının bu tür materyalleri sıkça sunmasına eleştiri getiriyor. Shrek karakterinin cinselleştirilmesinin daha önce de yaşandığına dikkat çekiliyor, ancak bu seferki filtre, özellikle rahatsız edici bulunan romantik anları simüle etmeye odaklanıyor.

Filtrenin tanıtılmasından bu yana geçen 24 saat içinde, yaklaşık 463.000'den fazla video bu içerikle paylaşıldı. Kullanıcılar, Shrek ile öpüşme filtresinin popülerliğini sürdürmesi durumunda, benzer içeriklerle karşılaşmaya devam edebileceklerinden endişe ediyor.

Bu filtre, TikTok topluluğunda tartışma yaratmaya devam ederken, benzer içeriklere karşı duyarlılık ve içerik filtreleme süreçlerinin eleştirilmesi de devam ediyor.