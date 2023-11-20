Haber: Damla Oya Erman

Twitch'in eski CEO'su Emmett Shear ise OpenAI'e dahil olacak.

Microsoft CEO'su Satya Nadella, eski Twitter olan X'te yaptığı açıklamada, "Emmett Shear'ı tanımaktan mutluluk duyuyoruz" dedi ve "Sam Altman ve Greg Brockman'ın liderlik edeceği yeni bir gelişmiş yapay zeka araştırma ekibini yönetmek üzere Microsoft'a katılacak olmaları bizi son derece heyecanlandırıyor" diye ekledi.

Microsoft, OpenAI'in en büyük yatırımcısı konumunda. Altman, Nadella'ya göre, "yeni grup"un CEO'su olacak.

Pazartesi günü, OpenAI'in yönetim kurulu Shear'ı geçici CEO olarak atadı. Ancak şirket, CNN'in talebine yanıt vermedi.

Altman'ın kovulma sebepleri net değil. OpenAI, Altman'ın yönetim kurulu ile yeterince "açık" olmamakla suçladı ve bu durumun kurulun sorumluluklarını yerine getirmesini engellediğini iddia etti.

Altman, bu suçlamalara karşı çıkarak, "Geçen hafta, benim antisemit olduğuma dair yüzlerce asılsız medya haberi çıktı" dedi. "Bu, gerçekten uzak bir iddia. İnsanlık için en iyisini ve herkes için müreffeh ve heyecan verici bir gelecek diliyorum" şeklinde açıklama yaptı.

Altman'ın görevden alınma süreci belirsizliğini koruyor. OpenAI'in kurucu ortağı ve eski başkanı Greg Brockman, Altman'ın kovulma sebebini, şirketin araştırma bölümüyle yaşanan bir anlaşmazlık olarak açıkladı. OpenAI yönetim kurulu üyeleri, yapay zeka gelişimini daha hızlı ilerletmeyi savunan Altman ile daha temkinli hareket etmek isteyenler arasında gerilim olduğunu belirtiyor.

Altman, şirketi ürünleri daha hızlı piyasaya sürmeye ve kâr elde etmeye yönlendirmekteydi. Ancak kamuoyuna karşı uzun süredir yapay zeka tarafından oluşturulan risklere dikkat çekiyordu. Altman'ın kovulmasının ardında bu gerilim yatıyor gibi görünüyor.