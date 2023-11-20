Haber: Damla Oya Erman

Yaklaşık 21 saat önce yayımlanan bir habere göre, Fisher Space Pen, Blue Origin ile yaptığı işbirliğini kutlamak ve uzaya giden mürettebatlı uçuşlarda resmi dolma kalem sağlayıcısı olmak amacıyla basınca dayanıklı mürekkep dolma kalemlerini piyasaya sürdü.

Astronotların uzayda yazı yazmak için kullandığı basınca dayanıklı mürekkep yazı araçlarının üreticisi Fisher Space Pen, şirketin resmi kalem tedarikçisi olmak üzere Blue Origin ile işbirliği yapmıştır. Fisher Space Pen, Blue Origin'ın önümüzdeki mürettebatlı fırlatmalarında kullanılacak tek marka dolma kalem olacaktır.

Fisher Pen Company'nin Başkan Yardımcısı Matt Fisher, "Geleceği görebiliyoruz ve Blue Origin bizi oraya taşımaya yardımcı oluyor" dedi. "Dedem, dünün uzay pionerlerinin ihtiyaç duyduğu yenilikçi bir ürünle bu şirketi inşa etmemize yardımcı oldu. Zamanın testini geçmiş bir kalemle. Bu ortaklık, hepimizin ilerideki olasılıkları beklemesine neden oldu ve Blue Origin'ın öncülük edeceği yaklaşan uzay girişimlerine daha fazla katılımımıza yardımcı olmaktan daha fazla heyecanlı olamazdık" şeklinde konuştu.

Jeff Bezos'un "Dünya'nın yararı için uzaya bir yol inşa etme" amacıyla kurulan Blue Origin, yeniden kullanılabilir roket motorları, fırlatma araçları, uzayda sistemler ve ay araçları geliştiriyor ve inşa ediyor. Şirket, New Shepard fırlatma aracını kullanarak bugüne kadar 31 kişiyi suborbital uzay uçuşlarına taşıdı ve NASA ile ay yüzeyine sürekli erişim sağlamak için bir insan iniş sistemi sağlama konusunda bir sözleşmeye sahiptir.

Blue Origin ayrıca Sierra Space ile Orbital Reef adlı düşük Dünya yörüngesine yerleştirilecek ticari bir uzay istasyonu üzerinde çalışmaktadır.

Bu yeni ortaklığı anmak için Fisher, Blue Origin'ın uçuş donanım tasarımının mükemmelliğini temsil eden tüy logosunu içeren üç özel tasarım uzay kalemini piyasaya sürüyor.

Fisher'ın orijinal astronot uzay kalemi olan 1968'de NASA'nın Apollo 7 görevinde uzaya fırlatılan AG7 modeli, bu sürüm için çiziklere karşı koruma sağlayan siyah titanyum nitrür dış yüzeyle güncellenmiştir. Blue Origin'ın tüy ve göksel ikonları kalem etrafına lazerle oyulmuştur.

Blue Moon Bullet Space Pen, mavi saydam bir kaplamaya ve krom tüy sembolüne sahiptir.

Üçüncü sürüm de bir Bullet'tir, ancak mat siyah bir kaplamaya ve altınla sarılmış Blue Origin tüyünü taşıyan bir tasarıma sahiptir.

Blue Origin AG7'nin perakende fiyatı 125 dolar, Blue Moon Bullet 45 dolar ve mat siyah Bullet 39 dolardır. Üç kalem de Fisher Space Pen web sitesi üzerinden sipariş verilebilir.

Anlaşmanın bir parçası olarak Fisher, aynı zamanda Fisher Space Pen'in mühendislik, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında öğrencilere daha fazla katılım sağlamak için Blue Origin'in kar amacı gütmeyen Club for the Future ile güçlerini birleştiriyor.

Club for the Future'ın Başkanı Michael Edmonds, "Fisher Space Pen ile olan ortaklığımız, gelecek nesilleri yı

ldızlara ulaşmaya, STEM hedeflerini yazmaya ve Blue Origin'in liderliğinde Dünya'nın yararı için uzay endüstrisine kalıcı bir iz bırakmaya teşvik edecek" dedi.

Fisher Space Pen, uzaya giden yolculardan biri için seçim yazı aracı olarak devam eden son şirketlerden biridir. Apollo programının başlangıcında NASA tarafından benimsendikten ve 1969'da Sovyet uzay programı tarafından kullanıldıktan sonra, Fisher uzay kalemleri son beş on yılda her mürettebatlı görevde kullanılmaya devam etti. Bugün, şirket ayrıca Virgin Galactic ile SpaceShipTwo suborbital araçlarında uçmak ve Axiom Space ile özel SpaceX Dragon görevlerinde fırlatılmak üzere anlaşmalara sahiptir.