Sevgili Önce Vatan Gazetesinin Değerli Okuyucuları Merhabalar;

Öncelikle geçmiş Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Tüm ülkemize Sağlık, Huzur ve Başarı Diliyorum.



BÜLENT ERSOY: İZDİHAM YAŞANAN ALMANYA KONSERİNDE HELALLİK İSTEDİ...

Türk Sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, Almanya'nın Bottrop şehrinde Stay Event House'da verdiği muhteşem konserde yine izdiham yaşandı. Saatler öncesinden mekana gelen binlerce kişi Bülent Ersoy'un sahne çıkmasını büyük bir sabırsızlıkla ve heyecanla bekledi. Eşsiz yorumu ve güçlü vokaliyle izleyenleri büyüleyen Bülent Ersoy; performansı, şarkıları, esprileriyle izleyenleri kendisine bir kez daha hayran bırakarak unutulmaz, hafızalardan kolay kolay silinmeyecek bir konsere imza attı. Şarkı aralarında hayranları ile sık sık sohbet eden Ersoy, klasik Türk sanat müziği eserlerinin yanında güncel ve kendi şarkılarına da yer verdiği konserinde yaklaşık 3 saat sahnede kaldı. Seyircilerin söylediği her şarkıya eşlik ettiği Ersoy, sahnede oturduğu koltuktan zaman zaman ayağa kalkarak hayranlarının coşkusuna ortak oldu. Kariyeri boyunca buralara sıklıkla konserler vermeye giden Ersoy, izlemeye gelen herkeste; 'belki bir daha buraya gelemem. Hakkınızı helal edin' dedi. Konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan Bülent Ersoy, sevenlerinin sevgi gösterilerine de kayıtsız kalmayarak fotoğraf ve video çektirme isteklerini de kırmadı.

GÖKHAN KUNT ''NE VARSA 90'LARDA VAR''....

Gökhan Kunt, 90'lara hızlı geri dönüş yaptı. 'Sorsalar Anlatamam', 'Beklemeden', 'Kendimi Kandırdım' şarkılarının ardından 90’ların hafızalardan silinmeyen Türkçe Pop şarkılarının başında gelen yıllar önce Özlem Tekin’in seslendirdiği “Aşk Her Şeyi Affeder Mi?” şarkısını yeniden yorumlayarak müzikseverlerin beğenisine sunan Gökhan Kunt, “Anladım ki: Ne varsa 90 ‘larda var!” diyor. Ünlü iletişimci Özgür Aras’ın prodüktörlüğünü yaptığı sözü ve müziği Barlas’a, düzenlemesi ise yeni neslin yakından takip ettiği Tüzün’e ait olan “Aşk Her Şeyi Affeder Mi?”i yeniden yorumlayan Gökhan Kunt, “Arka arkaya yeni şarkılarla müzikseverlerin karşısına çıktım. Ama “Aşk Her Şeyi Affeder Mi?” ile müzikseverlere daha hızlı ulaştım. ' dedi. Gökhan Kunt, '90‘lardaki gibi samimi, iyi işler çok zor çıkıyor. O yüzden 90’lara dönüş sebebim bu. Sadece Türkiye’de değil, dünyada da durum böyle. Avrupa ve Amerika’da da radyolarda veya sosyal medyada aynı şekilde 70’li, 80’li ve 90’lı yıllara ait radyolar kuruluyor. Ruhtan eser yok. Herkes ruhunu arıyor. Bugün mutsuzsak eğer, düne sığınma dışında yol kalmıyor' diye konuştu.

HÜLYA AVŞAR '‘BU BAYRAMI ÇOK FAZLA İÇİMDE YAŞAYAMADIM'’....

Hülya Avşar, Bayramın ikinci günü Kıbrıs Concorde Otel sahnesinde seyircilerine muhteşem bir bayram gecesi yaşattı ve performansı ile büyük beğeni topladı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avşar “Açıkçası ben bu bayramı çok fazla içimde yaşayamadım ama tabii ki herkese sağlıklı, sıhhatli, bereketli ve mutlu bayramlar diliyorum. Hayatları boyunca güzel yaşamlar diliyorum. Ben bu bayramda işimi yapıyorum sadece. Gerçekten mutlu değilim. Mutsuzum yani. Hepimizin görevi deprem bölgesini desteklemek. Herkesin başına gelebilir. Allah inşallah böyle bir avı yaşatmaz bir daha. Vefat edenlerin mekanı cennet olsun, yarıda kalanlara da sabırlar diliyorum. Bir senede on senede bitecek bir şey değil benim gönlümde. Dolayısı ile elimizden gelen her şeyi yapabilsek. Elimizden gelenleri de yapmaya devam edeceğim.” dedi. KanalD ekranlarında yayınlanan ‘Yıldız De Bana’ programının jüri üyeliğini yapan Avşar, program ile ilgili de “O programdan güzel oyuncular çıkacak. Çıkan oyuncular da dizilerde oynayacaklar ödül olarak da. Hepsinin yeri hazır. Başrol, karakter oyuncusu her şeyleri hazır.” dedi. Yoğun ilginin olduğu gecede Türk sanat müziği ve arabesk şarkılardan oluşan repertuarı ile büyük beğeni alan Hülya Avşar gece de Melih Yazgan imzalı derin yırtmaçlı elbise ile sevenlerini karşıladı.Birbirinden güzel şarkıları, salonu dolduran hayranları ile seslendirdi. Kendisini izlemeye İrem Dericiyi sahneye davet eden Hülya Avşar beraber şarkılar söyledi. Hülya Avşar, İrem Derici’ye “O ses” yarışmasında tek dönen jüri üyesiydi. İrem Derici Hülya Avşar’a “Hayatımı değiştiren kadın” diyerek sarıldı.

ŞAHİT YILLAR ZEFBET feat HAZAL

İzmir’de yaşayan Zefbey, gerçek ismi ile Zafer Eroğlu, Bir dönem İstanbul Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesinde okumuştur. Müzik hayatına 2010 yılında başlayan sanatçı İlk çaldığı enstrümanı klarnettir, Gitarıyla şarkı söyleyerek hayatını müzikle kazanan Zefbey’in Menajeri Gökhan Genç ile yollarının kesişmesiyle ilk single çalışmasını 2022 ‘de ‘’Yaş Yastıklar’’ tekli müzik çalışmasıyla müzik sektörüne adım attı. Müzik Yolculuğuna ŞAHİT YILLAR yeni teklisiyle Sözleri Avusturalya’da yaşayan Söz yazarı ve gastronomi şefi olan Salman Genç’in yazdığı, bestesi Zefbey’in kendisine ait bu projede, Matd Music Productions’dan, Prodüktör ve Aranjörlüğünü Mehmet Akif Tuna Demirtaş’ın yaptığı müzik projesinde, 90’lı yılların sevilen sanatçısı Hazal ile düet buluşmasıyla başarılı bir çalışmaya imza atıltı. Kayıtları, Mix, Mastering’leri Matd Music Studio’da Mehmet Akif Tuna tarafından yapıldı. Projenin Menajer koordinatörlüğü Gökhan Genç, Yapımcılığı Servet Şan’ın Fabrika Prodüksiyon etiketi ile ŞAHİT YILLAR ZEFBET feat HAZAL tekli çalışması tüm dijital platformlarda, müzik marketlerde yerini aldı.

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...