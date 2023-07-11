Madrid

İspanyol haber ajansı EFE'nin Sahil Güvenlik kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, ülkenin güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan Büyük Kanarya Adası'nın 132 kilometre kadar güneyinde dün ulaşılan tekneye ilişkin bilgiler yer aldı.

Kayıp 3 tekneden biri olmadığı belirtilen teknenin, Güney Sahra ülkelerinden oldukları anlaşılan 86 düzensiz göçmeni taşıdığı, kurtarılan göçmenlerin karaya çıkarıldıkları ve sağlık durumlarının iyi olduğu yazıldı.

İspanyol sivil toplum kuruluşu Caminando Fronteras (Yürüyen sınırlar) Senegal'in güney kıyılarından 23 ve 27 Haziran tarihlerinde yola çıkan 60, 65 ve 200 düzensiz göçmeni taşıyan 3 teknenin, Atlantik Okyanusu'nda kayıp olduğu uyarısında bulunmuştu.

Akıbetleri bilinmeyen bu göçmenleri arama çalışmaları devam ediyor.

Caminando Fronteras yayımladığı son raporda, 2023'ün ilk yarısında Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'ya gelmeye çalışan 951 düzensiz göçmenin denizde boğularak ya da açlık ve susuzluktan hayatını kaybettiğini bildirmişti.

AA