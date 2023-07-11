Ankara

Szijjarto, NATO Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'a hareket etmeden önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Zirvedeki en önemli konuların Ukrayna savaşı ve İsveç'in NATO üyeliği olacağını aktaran Szijjarto, ülkenin Ukrayna'da bir an önce barışın sağlanması konusunda net bir tavrının olduğunu vurguladı.

Peter Szijjarto, "İsveç konusunda da tavrımız net; hükümetimiz NATO ile bağlantıyı destekliyor, bu nedenle de birkaç ay önce parlamentoya bu konuda önerimizi sunduk. Üyelik sürecinin nihayetlendirilmesi artık teknik bir konu." ifadesini kullandı.

Vilnius'ta üçlü görüşme

Türkiye, İsveç ve NATO'nun Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü TBMM'ye sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirilmişti.

Finlandiya, 4 Nisan'da NATO'nun 31. üyesi olurken, İsveç'in üyeliği için Türkiye ve Macaristan henüz bu ülkenin NATO üyeliğini onaylamamıştı.

Macar Bakan Szijjarto, 5 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Ankara ile sürekli temasta olacaklarını kaydederek, Türkiye'nin, İsveç'in İttifak'a üyeliğine dair tutumunun değişmesi durumunda, Macaristan'ın hiçbir ülkenin NATO üyeliğine engel olmayacağının altını çizmişti.

AA