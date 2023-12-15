



Sevgili dostlarım ve doğru haberden beslenen okurlarım, bugün gönderilen bir ileti beni son derece duygulandırdı ve onurlandırdı!... Günümü huzurlu kılan paylaşım, aynı zamanda ÖNCE VATAN VE YENİ ÇAĞRI Ulusal Gazetelerinin de sahibi olan sayın Abdullah Akosman’ dan gelmişti.

Yaşamı, gayretli çalışmalarla ve başarılarla doludur Sayın Abdullah Akosman’ın…

Ancak kısaca belirtmem gerekirse:

Kendilerin, sorumlusu olduğu gazetelerinin dışında, bu gün bile yayın hayatını sürdüren pek çok önemli gazetelerin ve dergilerin hem reklamcılık dalında hem de yayımında yadsınamaz emekleri vardır.

Aynı zamanda Türkiye’nin devasa Medya Sektörü’nde 1965 yılından bu yana sayısız başarılara imza atmış bir Türkiye sevdalısıdır.

Bir yandan çalışırken bir yandan da 1966-1970 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi' nden, 1974 yılında ise İstanbul İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Gazetecilik Yüksek Okulu' ndan mezun olmuştur.

Bir insan azimli ve çalışkan olunca önünde akan sulara geçitte verebiliyor, sette koyabiliyor!.. Bir de buna eğitim ve öğretim kurumlarından aldığı diplomalarda eklenince 1965 yılından bu yana 55 yıldır dimdik ayakta durarak verdiği emeklerin karşılığını da alıyor doğal olarak.

Anılan gazetelerde, başta rahmetli KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf DENKTAŞ olmak üzere sayısız devlet adamı, asker, siyasetçi ve bilim adamları yazılarını paylaşmaktadır.

Ancak daha fazlasını merak edenler için aşağıdaki linkten Sayın Abdullah Akosman hakkında teferruatlı bilgi alınabilir.

Tebrikler sevgili Üstadım, tebrikler!.

ABDULLAH AKOSMAN KİMDİR ?? - Yeni Çağrı Gazetesi (yenicagri.com)

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Beni takip edenler bilirler, bu vesileyle biraz da kendimi kısaca tanıtmamın faydalı olacağına inanıyorum.

“ Türkiye Cumhuriyetinin Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Normları’na uygun yönetilmesi için benimle bütünleşmiş ” BU VATANA HİZMET ÖLENE KADARDIR!” şeklindeki slogan, ‘beni en doğru tariftir ’ demek yanlış olmaz!

2001 yılından itibaren yayın hayatına geçen ÖNCE VATAN Gazetesi ile 2014 yılından bu yana okurlarıyla buluşan YENİ ÇAĞRI gazetelerine 2015 yılından bu yana doğru bildiğim gerçekleri yazmaktayım!... Ömrüm yettikçe de fikirlerimi, bu ve buna benzer hasletler doğrultusunda yayım yapan kurumlarla paylaşmaya devam edeceğim.

Sayın Abdullah Akosman’a, gösterdikleri vefalı davranışlarından dolayı teşekkür ediyor ve yazımı siz sevdiklerimle de paylaşıyorum.

Sekiz(8) yıl önce kaleme aldığım yazımı aşağıdaki erişimden okuyabilirsiniz?

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02i8xuskvZfGWVKqbnKZKMh7w5UunFuDcjCn1GuKkuY3X6oVWiN4rYHDNBHW4GxqfWl&id=100003332147890&sfnsn=scwspmo&mibextid=RUbZ1f

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE







