Haber: Mert Osman Erman

Sivil Savunma Bakanı Carl-Oskar Bohlin, bir savunma konferansında "İsveç'te savaş olabilir" dedi.

Ardından, askeri komutan Gen Micael Byden, tüm İsveçlilerin olasılığa karşı mental olarak hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

Ancak, muhalefet politikacıları uyarıların tonuna itiraz etti.

Eski Başbakan Magdalena Andersson, güvenlik durumunun ciddi olduğunu belirterek "sanki savaş kapının hemen dışında gibi bir şey değil" dedi.

Çocuk hakları kuruluşu Bris, ulusal yardım hattının genellikle savaş olasılığıyla ilgili çağrı almadığını, ancak bu hafta haberler veya TikTok gönderilerini gören gençlerden endişeli çağrılar aldıklarını söyledi.

Bris sözcüsü Maja Dahl, "Bu iyi hazırlanmış bir şeydi, boşuna söylenmiş bir şey değildi" dedi. "Bu tür bilgileri yetişkinlere sunduklarında çocuklar için bilgi de sunmalıydılar."

Mesajların çarpıcılığına rağmen, sivil savunma bakanı ve askeri şefin açıklamaları bir uyarı olarak değerlendiriliyor. İsveç, iki yüzyıldan fazla bir süredir barışın ardından, NATO savunma ittifakına katılmak üzere Türkiye parlamentosundan ve ardından Macaristan'dan yeşil ışık bekliyor.

Komutan, açıklamalarının yeni bir şey olmadığını söyledi.

Bir ay önce Ukrayna'nın doğu cephesini ziyaret etti ve İsveç, Ukraynalı pilotları eğiten ülkeler grubuna dahil. Stockholm'ün ayrıca Ukrayna'ya gelişmiş Gripen savaş jetleri göndermeyi düşündüğü söyleniyor.

"Bu konuda insanları endişelendirmek istemiyorum; amacım, daha fazla insanın kendi durumunu ve sorumluluklarını düşünmesini sağlamak" dedi Gen Byden daha sonra Aftonbladet gazetesine.

Finlandiya zaten NATO'ya katıldı ve Rus yetkililer, NATO ile gerilimin tırmanması durumunda "ilk zarar görecek" olanın Finlandiya olacağını öne sürdü.

İsveç'in sivil savunma bakanı, insanların uykusunu kaçırmak değil, gerçekte neler olduğu konusunda farkındalık kazanmak olduğunu söyledi. Yerel otoritelere, acil durum planlayıcılara ve bireylere yanıt vermelerini istedi.

"Beni uykusuz bırakan bir şey varsa, işlerin çok yavaş ilerlediği hissi," dedi Bohlin Pazar günü Society and Defence konferansında. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, İsveç'i konferans sırasında ülkesi ve diğerleriyle silah üretmek ve "birlikte daha güçlü olmak" için çalışmaya çağırdı.

Başbakan Ulf Kristersson, 2024 yılında İsveç'in askeri savunmaya ekonomik üretimin (%2) üzerinde harcama yapma hedefine ulaşacağını, harcamalarını 2020'den bu yana iki katına çıkaracağını ekledi.

Savunma uzmanı Oscar Jonsson, savunma yetkililerinin uyarılarının tonunun biraz abartılı olduğunu ve söylenenlerin %90'ının sivil ve askeri savunmayı inşa etmek için çok az şey yapıldığından duyulan frustrasyondan kaynaklandığını söyledi.

"Zaman sınırlı ve bu, ajanslar, bireyler ve departmanlar için bir uyarı olması amaçlanmıştı," dedi BBC'ye.

"İsveç silahlı kuvvetleri inanılmaz derecede yetenekli, ancak ölçek hiçbir yerde değil. Son savunma yasası, 3.5 tugay kurmamız gerektiğini söylüyor, oysa Ukrayna savaş başladığında 28'e sahipti."

Gen Byden'in savaşa zihinsel olarak hazırlıklı olmaları yönündeki uyarısı, bir ay önce Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu (BBN) başkanı Jacek Siewiera'nın "Rusya ile savaş kaçınılması için NATO'nun doğu cephesindeki ülkelerin karşılaşma için üç yıllık bir zaman çizelgesi benimsemeleri gerektiğini" söylemesinin hemen ardından geldi.

Alman Dış İlişkiler Konseyi'nin, Almanya ve NATO'nun altı yıl içinde bir Rus saldırısına karşı koyabilmesi için hazırlıklı olmaları gerektiğini öne süren bir raporunun "çok iyimser" olduğunu söyledi.

İsveç Savunma Üniversitesi'nden uzman Oscar Jonsson, savaşın bir olasılık olduğunu söylese de, bunun gerçekleşmesi için birkaç faktörün bir araya gelmesi gerektiğini; Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının sona ermesi, askeri gücünü yeniden inşa etmesi ve silahlandırması ve Avrupa'nın ABD'nin askeri desteğini kaybetmesi gerektiğini ekledi. hepsi mümkün olan şeylerdi.