Haber: Mert Osman Erman

"Donald Trump'ın Birleşik Devletler başkanı olmasına hiçbir şekilde izin vermeyeceğim," dedi, Trump yanlısından eleştirmene dönmüştü.

Cumhuriyetçi, Trump'ın etrafında birleşmesine izin vermek ve partinin Trump'a karşı bir rakip etrafında birleşmesine izin vermek için baskıya maruz kaldı.

Yarıştan çekildiğinde kimseyi desteklemedi.

Ancak Christie, yarışı sonlandırmadan hemen önce açıklamadan önce bir mikrofonda, Trump'a bazı anketlerde yaklaşan Nikki Haley'nin "ezileceğini, senin de benim gibi bildiğimiz" dedi.

"Bu işin üstesinden gelemez," diye ekledi. Başka bir rakip olan Florida Valisi Ron DeSantis'in de "korkmuş" olduğunu söyledi.

61 yaşındaki Christie, ulusal düzeyde düşük tek haneli oranlarda anketlerde yer aldı ve çarşamba öğleden sonraki New Hampshire eyaletindeki bir kasaba salonundaki bir etkinlikte kampanyasını askıya aldığını söyledi.

Christie, konuşmalarının büyük bir kısmını eski başkanı, "bu ülkenin insanlarından önce kendini koyan" suçlayan Cumhuriyetçi seçmenlerinden eski başkanı reddetmeye çağıran bir yakarışa ayırdı.

"Donald Trump, sizi her gün kızgın yapmak istiyor çünkü o kızgın," diye ekledi. Ayrılışı, Cumhuriyetçi seçmenlerin başkanlık için tercih ettikleri adaylarını seçecekleri eyalet bazında yarışların ilk ayağı olan Iowa'daki kongre öncesi toplantılardan beş gün önce geldi.

Kazanan, temmuz ayında Cumhuriyetçi aday olarak belirlenecek ve ardından kasım ayındaki genel seçimde - muhtemelen Joe Biden'e karşı - yarışacak.

Christie, bu ayın ikinci yarışı öncesi New Hampshire'da çekilmesi için baskı görmüş, bazı anketlere göre Haley'nin Trump'a yetişebileceğini gösteren bir eyalette.

Kuzeydoğu eyaletinde birçok bağımsız seçmen bulunmakta ve beklenmedik sonuçlar verme eğilimindedir. Christie orada %12 oranında anketlerde yer aldı ve birçok destekçisi şimdi muhtemelen Haley'i destekleyecektir.

Haley, Christie'yi "birçok yıllık bir arkadaş" olarak nitelendirdi ve ona "zorlu bir kampanya" için övgüde bulundu. Ancak rakipleri sosyal medyada hızlı bir şekilde cevap verdiler.

DeSantis, Haley'nin "ezileceğini" kabul etti.

Trump, Christie'nin Haley hakkındaki "çok gerçekçi bir açıklama" yaptıktan sonra onu "belki onu yeniden sevebilirim" dedi.

Eski başkanın politik eylem komitesi, "Cumhuriyetçi seçmenlerin güçlü bir lider istediğini" ve "ekonomimizi yeniden başlatacak, sınırımızı güvene alacak, Amerika'nın enerji bağımsızlığını yeniden sağlayacak ve ailelerimizi güvende tutacak bir lider" istediğini söyledi.

Bu Christie'nin Cumhuriyetçi adaylık için ikinci başarısız girişimiydi - 2016'da Trump'a kaybetti.

Christie, hala eski başkana derin bağlılık gösteren Cumhuriyetçi tabanını geçemezdi diğer Trump rakipleri için saldırı köpeği olarak hareket etmeyi umuyordu.

Strateji, ön seçim tartışmalarında bazı sivri repliklere yol açtı, ancak Christie, Trump'ın sahnede olmaması nedeniyle doğrudan darbeler indiremedi.

New Hampshire'da bulunan bir Cumhuriyetçi stratejisti olan Matthew Bartlett, Christie'nin siyasi gerçekle yüzleştiğini söyledi.

"Birinci derecede Cumhuriyetçi seçmenler, son sekiz yıl boyunca Demokratlar veya hatta medya tarafından duydukları aynı saldırıları duymak istemiyor," dedi.