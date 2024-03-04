Beşiktaş, dün gece rakibinden gol yemeden 3 puanı kaybetti.

Al Musrati’nin maçın 2. dakikasında kendi kalesine gol atmasıyla maça direkt mağlup başlayan siyah-beyazlılarda olması gereken; hazırlanan plan üzerinde hemen değişiklik yapılmasıydı. Çünkü erken gelen gol planları değiştirdi. Fakat Fernando Santos 60. dakikaya kadar buna gerek görmedi.

İşin sıkıntılı tarafı; bu golün geliş şekliyle Al Musrati 2. dakikada kaldı ve maçtan koptu. 90 dakika boyunca sahada vardı, oyunda yoktu.

Salih’in sakat olmasıyla iki tane 6 numarayla maça başlayan Beşiktaş’ta Amartey ve Al Musrati 2. bölgede o kadar etkisiz kaldı ki geçiş hücumunu yapamadı Beşiktaş. Hal böyle olunca Muçi, Rashica ve Semih ilerde etkisiz göründü. Halbuki Beşiktaş için sahada en iyi oynayan bu üç ismi sahada bu kadar çaresiz bırakan Santos’tu. Etkisiz göründü derken hemen bir parantez açalım. Üç oyuncu da çalım ve driplingleriyle yeteneklerini, çabalarını sahada gösterdi. Fakat final paslarında, atak sonlandırmada sonuç alınamamasının sebebi oyun dizilişi ve tercihlerdi.

Santos bunu nasıl yaptı açıklayalım...

Amartey ve Al Musrati tercihiyle yani iki 6 numara tercihi orta sahanın gerisini etkisiz hale getirdi. Rashica’yı sağda Semih’i solda Cenk’i ilerde başlatarak Semih’i etkisiz hale getirdi. Semih Beşiktaş’ta kaleye en yakın oynaması gereken isimken formsuz Cenk’i 80 dakika boyunca izledi. Aboubakar ve Ghezzal’ı oyuna çok geç aldı. Ghezzal girdikten sonra Beşiktaş orta sahası daha etkili oldu fakat zaman yoktu. Üstüne Beşiktaş bir de 10 kişi kaldı. Santos, sahanın en iyi isimlerinden biri olan Rashica’yı oyundan alarak hücum aksiyonlarını kesti.

Şöyle bir gerçek var: Önce Beşiktaş’ta bazı şeylerin düzelmesi gerekiyor. Gerisi boş. Takım iyi olursa hakemi de yener. Önemli olan o topun, o üç direk arasından geçmesi! Futbol skor odaklı bir oyundur. Maça gol atmak için çıkılır. Öncelik budur.

Hakemle ilgili yazacak çok şey var lakin buna gerek yok. Çünkü ben yazınca bir şey değişmeyecek. Ama şunu söylemek çok yerinde olur Türk futbolunun yeterince az olan marka değeri gün geçtikçe eriyor. Bu takımlar içerde çok başarılıymış gibi gösterilseler de Avrupa’da olamadıklarını görüyoruz. Bunun nedeni iyice sorgulanmalıdır.