Beşiktaş, Karagümrük karşısında net bir skor aldı. Bunun en önemli mimarlarından bir tanesi gençler!

Tabii bu gençleri sahaya sürmek konusunda cesur olan Serdar Topraktepe’de ayrıca önemli.

Son iki maçta nefesini takımın ensesinde hissettiren Fernando Santos ise etkili bir lider. Öyle ki yaptığı motivasyon konuşması sahanın enine-boyuna her santimetresinde karşılık buldu. Maçtan önce oyuncularına söylediği “Bizim stadımızda kimse bizden daha çok koşamaz, savaşamaz” cümlesi her şeyi özetliyor. Teknik-taktik kadar oyuncu yönetme becerisiyle teknik direktör konusunda Beşiktaş yönetimin doğru bir karar verdiğini görüyoruz.

Fernando Santos’un elinde henüz yeterli bir kadrosu yok, yapacakları şu an için kısıtlı. Fakat buna karşın tecrübesiyle bir camianın dinamiklerini hızlıca okuyup, ona göre aksiyon alması kıymetli. Kimse kızmasın, olayı başka yere çekmesin ama şunu çok açık belirtmek gerekir. Bir önceki teknik direktörler alınan her olumsuz sonuçtan sonra kısmen oyuncuları suçladı. Evet oyuncular da sıkıntılıydı ama elindeki kadroyu, kamuoyunun önünde eleştirmek yarardan çok zarar getirdi. Hepsi camianın değerli isimleri ama böyle bir yanlış yapıldı maalesef.

İşte bu noktada Santos’un aynı oyuncuları sahaya nasıl döndürdüğünün anlaşılması için şu cümlesinin altının iyice çizilmesi, gerekiyor. Oyuncularıma “tüm sorumluluğun bana ait olduğunu belirttim.” Bu konuşmanın dün gece takıma öz güven olarak yansıdığını gördük.

Santos’un en önemli özelliği; karakter olarak sert ve disiplinli olması. Oyun anlamında ise alameti farikası disiplinli bir savunma hattı. Bu bölgeyi sağlam tutup tandeme çok önem vermesi. Bahktiyor’u çekti kendi mevkisine. Hücumcu bekleri seviyor. Gerçek bir çapa sever. Onun oyununda 6 ve 8 numaralar çok önemli. Hücumcu beklerle ileriye çıkarak, kanat oyuncularının forvet gibi içeriye girmesini istiyor. Dün akşam Semih-Rashica ikilisi tam olarak böyle oynadı ve Beşiktaş’a skoru getirdi.

Beşiktaş’a bir heyecan getirdi Santos, maçtan sonra taraftarın onu tribüne çağırması onun oyuncularını da yanında istemesi kıymetli. Yapılacak nokta atışı 3-4 transferle Beşiktaş, Santos ile bir şarkı söylemeye başlar. Bu şarkının ne kadar coşkulu olacağını ise gelecek transferlerin kalitesi belirler.